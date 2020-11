Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6f19a08-f0f4-4689-97a2-b6a1ae634213","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja a mobiltelefonját erre a célra. Közel 20 év videojátékos tapasztalat után őt kérdeztük, hogy mik a legjobbak.\r

\r

\r

","shortLead":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja...","id":"huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6f19a08-f0f4-4689-97a2-b6a1ae634213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cb3b0-15f8-4f78-bfc9-86b636cfc315","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","timestamp":"2020. november. 26. 13:30","title":"Nyolc éves kora óta gamer, most elmondja, mik a kedvenc mobilos játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","shortLead":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","id":"20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a7fa6-e922-44c7-9beb-018b74c1b14e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. november. 25. 15:20","title":"Lesöpörték Szél javaslatát, nem engedik otthonról végezni a parlamenti munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","shortLead":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","id":"20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc5e4f-7899-489e-b9eb-958109af665e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 26. 15:39","title":"Letartóztatták a férfit, aki szándékosan elgázolt egy rendőrt Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem sikerült optimális piacrészt elérniük Szlovákiában.","shortLead":"Lezárult az OTP Banka Slovensko értékesítése, a belga KBC Csoport a vevő. Csányi Sándor szerint 20 év alatt sem...","id":"20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c9c8fb-6ed8-4de2-920f-28be577e1a9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_otp_banka_slovensko_ertekesites_kbc_csoport","timestamp":"2020. november. 26. 21:10","title":"Eladta az OTP a szlovákiai leánybankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4581a58-5730-4132-9ee9-d35e8e277e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ValóVilág játékosa elmondta, hogy megerőszakolták, a többiek rátámadtak. De nyújt-e a csatorna valamilyen segítséget a villalakónak? ","shortLead":"A ValóVilág játékosa elmondta, hogy megerőszakolták, a többiek rátámadtak. De nyújt-e a csatorna valamilyen segítséget...","id":"20201127_ValoVilag_jatekos_nemi_eroszak_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4581a58-5730-4132-9ee9-d35e8e277e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e09b4fc-3d1a-45b2-a2d2-48bd29ae2bb8","keywords":null,"link":"/elet/20201127_ValoVilag_jatekos_nemi_eroszak_tamadas","timestamp":"2020. november. 27. 13:25","title":"Mihez kezd egy valóságshow a nemi erőszakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen előírásnak sem felel meg.\r

","shortLead":"Ilyen az, amikor egy gyártó olyan autót készít, amely minden kompromisszumtól mentes, és lényegében semmilyen...","id":"20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35758567-540b-4467-b48c-19a623b3f815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04c5660-1b0a-4d32-aba7-782f8419620f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_elmenybomba_az_uj_ferrari_de_sem_kozutra_sem_versenyekre_nem_valo","timestamp":"2020. november. 26. 09:21","title":"Élménybomba az új Ferrari, de sem közútra, sem versenyekre nem való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre a diákok.","shortLead":"Jövő szeptemberben indulhatnak az első okleveles technikusképzések, ami után felvételi nélkül mehetnek egyetemre...","id":"20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0828a954-f48f-447f-8fe7-b473cad1ea7f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Uj_iskolatipus_altalanos_iskola_utan_rogton_az_egyetem_eloszobajaba_mehetnek_a_gerekek","timestamp":"2020. november. 27. 14:08","title":"Új iskolatípus: általános iskola után rögtön az egyetem előszobájába mehetnek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]