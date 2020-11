Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét. Már interneten is lehet vásárolni az Aldiból Budapesten Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és újabb intézmények kerülnek egyházi kézbe. Az égető pedagógushiányt a hallgatók mielőbbi éles gyakorlatba állításával orvosolnák. A tanítóképzőket lenyelik az egyházak, a tanárképzés lassan összeomlik A burkolatot fogják javítani a Kiskörúton. Nem járnak a hétvégén a villamosok a Szabadság hídon és a Kiskörúton Karácsony Gergely korábban arról írt: 150 milliárdos mínuszban vannak. Már több mint 536 millió forintot gyűjtöttek Budapestnek járványkezelésre A Tesla kapitalizációja 250-szer nagyobb már, mint amekkora a vállalat várható nyeresége, az Arrival brit-orosz cég értéke is csaknem 16 milliárd dollár, miközben még egyetlen járművet sem dobtak piacra. Meddig fújható az elektromos autógyártók lufija? Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében. Két helyen is lezárták az M5-ös autópályát baleset miatt Egyetlen fontos ígéretét sem sikerült betartania Abiy Ahmed etiópiai miniszterelnöknek: a gazdaság – részben a koronavírus-járvány miatt – pang, a 110 milliós országban élő etnikai csoportok közötti béke nem állt helyre, és a demokratizálási folyamat is megrekedt. A kormányfő most a Tigré tartomány elleni katonai akcióval igyekszik megmutatni, ő az úr az országban, ám politikája az egész térséget destabilizálhatja. Így forgatja fel Afrika szarvát egy Nobel-békedíjas Nem lett egyértelmű siker az idősek vásárlási idősávja, a Magyar Nemzet szerint a reméltnél kevesebb idős van, aki akkor megy boltba, amikor csak a 65 éven felüliek lehetnek ott. Olyan üzletek is vannak, amelyek jogszerűtlenül nem fogadják az időseket a számukra védett idősávon kívül. Hiába kaptak saját idősávot, a vártnál sokkal több idős jár zsúfolt boltokba délután