[{"available":true,"c_guid":"c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett tanácsrendszert tekinti. A szocializmusban sok minden másképp volt, de akad bőven hasonlóság is. ","shortLead":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett...","id":"202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f699d5f-b7f3-4c60-9b85-b4116688f937","keywords":null,"link":"/360/202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","timestamp":"2020. november. 29. 13:30","title":"Az állam mindenhatósága a szocializmus idején sem hagyott teret az önkormányzatiságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes elindítani a Miles Morales alcímű, nemrég megjelent Pókember-játékot. Mi így tettünk. És nagyot néztünk.","shortLead":"Bár az előző generációra is megszerezhető, a next-gen élményhez a Sony legújabb masináján, a PlayStation 5-ön érdemes...","id":"20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=144edaad-2f6e-4c12-aaf2-fbeead0e4fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37160cc5-c8cf-4be2-bf6a-621a09a61018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_marvel_spider_man_miles_morales_jatek_kritika_teszt_ps5_playstation_5","timestamp":"2020. november. 28. 20:03","title":"Kipróbáltuk az eddigi leglátványosabb Pókember-játékot, csak úgy hasít a PS5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","shortLead":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed15bda-4316-4e19-a8f8-9bbc22091650","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","timestamp":"2020. november. 29. 17:15","title":"Fejre állt Stroll a Bahreini Nagydíj második rajtjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett, ha nem választják le arról a jogállamisági kritériumot. Mi lehet a vita vége? Mi történik, ha nem lesz hét éves uniós költségvetés? Miért szokatlan Orbán Viktor tárgyalási technikája, és milyen lehet azt hallgatni, hogy Soros György pókként szövi hálóját? Erről beszéltünk a Fülkében Zalán Eszterrel, az Euobserver újságírójával, az Eurológus egyik alapítójával.","shortLead":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett...","id":"20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8f239-9367-4d44-a877-583a2abc9c15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","timestamp":"2020. november. 28. 14:00","title":"Fülke: Az unióban még mindig nem szoktak hozzá Orbán tárgyalási technikájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent az új koronavírus-fertőzések és a Covid-19 betegség okozta halálozások száma Nagy-Britanniában.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint jelentősen csökkent az új koronavírus-fertőzések és a Covid-19 betegség okozta halálozások...","id":"20201129_Lassul_a_jarvany_terjedese_a_briteknel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f0236-7b31-49b4-a7a7-80bdb8f4a79b","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Lassul_a_jarvany_terjedese_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 29. 20:36","title":"Lassul a járvány terjedése a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30 évben, hogy a szakértők szerint veszélyeztetett fajjá kell nyilvánítani az ikonikus állatot.","shortLead":"Olyan drámai mértékben csökkent Ausztráliában a kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) populációja az elmúlt 30...","id":"20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5497ac5-8a9f-4ede-b678-ccdc5f63ac77","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_kacsacsoru_emlos_veszelyeztetett_faj_ausztralia","timestamp":"2020. november. 28. 10:03","title":"Eltűnt a kacsacsőrű emlősök fele, veszélyeztetetté kell nyilvánítani a fajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9bd384-d7dc-41ca-a790-d8a0c9891c70","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Tudatos vásárlásra kéri a lakosságot az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201129_Muller_Cecilia_Ne_jarkaljunk_celtalanul_felala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e9bd384-d7dc-41ca-a790-d8a0c9891c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5368c-10cd-4e90-8ad9-a17bb1343424","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Muller_Cecilia_Ne_jarkaljunk_celtalanul_felala","timestamp":"2020. november. 29. 16:25","title":"Müller Cecília: Ne járkáljunk céltalanul fel-alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal kell emiatt huzakodniuk, hanem ehelyett egy okosplüssfigurával „tehetnek jót” a pirulák rendes bevételével.","shortLead":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, 