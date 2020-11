Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","shortLead":"Kórházban 7590 koronavírus-fertőzöttet ápolnak.","id":"20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca54d1c-67e6-4180-a081-15d0afd417d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"156 koronavírusos beteg hunyt el, 6819 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","shortLead":"40 Celsius-fok volt nappal, de éjjel sem hűlt 25,8 fok alá a hőmérséklet. Hajnalra aztán újra 30 fok lett.","id":"20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a21cc52-f696-4e98-b317-461f0b37e683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e5fcef-544b-494b-967f-d686bafd7dd2","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_sydney_rekord_hoseg_ausztralia","timestamp":"2020. november. 29. 09:49","title":"Soha nem volt még ilyen forró novemberi éjszaka Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. Az Andersen név 18 év szünet után, idén nyáron tért vissza Magyarországra, ami jelentős átrendeződést hozhat a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. A szakértő, aki karrierjét a 90-es évek végén épp az Arthur Andersennél kezdte, a hvg.hu-nak arról is beszélt, miben más ma az adótanácsadás, mint akkor.","shortLead":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai...","id":"20201129_radnai_karoly_andersen_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b0896-18bf-4305-9e18-65aa60b501c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_radnai_karoly_andersen_interju","timestamp":"2020. november. 29. 10:00","title":"Radnai Károly: Amilyen a társadalom, olyan az adórendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262e3d5a-409e-4f60-a33a-2abe398d184f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felvételen egy maszkos férfi a kárpátaljai magyarokat fenyegette meg. ","shortLead":"Egy felvételen egy maszkos férfi a kárpátaljai magyarokat fenyegette meg. ","id":"20201130_karpatalja_magyarok_fenyegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=262e3d5a-409e-4f60-a33a-2abe398d184f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74009d25-5e55-45cf-8192-f82e0f18e4ef","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_karpatalja_magyarok_fenyegetes","timestamp":"2020. november. 30. 12:28","title":"Eljönnek a magyarok gyerekeiért – fenyegetőzött Beregszászon egy maszkos férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében, hogy a művészek és a vállalatok kapcsolatba léphessenek a közönségükkel.","shortLead":"Spotify Stories, azaz Spotify történetek néven új funkciót vezetett be a zenestreamelős szolgáltatás, annak érdekében...","id":"20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4beeec-5e78-4f59-9816-b0b7ea36334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e036b68-7ef8-4d0e-b2a6-e4183fbef1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_spotify_stories_tortenetek_nyilvanos_teszteles","timestamp":"2020. november. 30. 16:33","title":"Ön is tesztelheti: itt a Spotify Stories","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","shortLead":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","id":"20201129_mav_emeletes_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8a507-a126-47e8-b7c0-157706bb5a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_mav_emeletes_vonat","timestamp":"2020. november. 29. 09:18","title":"Újabb emeletes vonatokat állít forgalomba a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. ","shortLead":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc1c95f-26c5-4897-8a43-b3c514b0b5cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_demeter_szilard_mondjon_le_peticio","timestamp":"2020. november. 29. 17:45","title":"Demeter Szilárd lemondását követeli száznál is több magyar értelmiségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]