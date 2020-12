Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","shortLead":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","id":"20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c11ebd-83d2-4878-9092-f23845bee76d","keywords":null,"link":"/360/20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","timestamp":"2020. december. 01. 12:00","title":"Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és adatok fontos információt nyújthatnak a Naprendszer eredetéről.","shortLead":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és...","id":"20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dafe9c4-d127-4f55-8970-8b92a1914ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. november. 30. 07:03","title":"Már közel jár a Földhöz a Hajabusza-2 űrszonda, mikuláskor dobja le különleges csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget. Hatvan éve jelent meg a posztmodern irodalom energiaforrása és felhajtóereje, az Entrópia.","shortLead":"Egy házibulival kezdődött, és ha minden így megy tovább, sok-sok kis és nagy összeomlás közepette azzal is ér véget...","id":"202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a0c2db-9e3b-4838-97c3-4381cd3512f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a665457e-728f-4490-982e-ae88e4c4b7cd","keywords":null,"link":"/360/202048__entropia_60__szeteses_eseten__pynchontol_esterhazyig__beepitett_hibak","timestamp":"2020. december. 01. 17:00","title":"60 éve tudjuk a posztmodern irodalomtól, hogy a valóság nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c5684d-919e-4970-b020-e5781a984354","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek sorozatban megjelent Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmát részletekben közöljük. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201130_Barack_Obama_eletrajz_konyv_Egy_igeret_foldje_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c5684d-919e-4970-b020-e5781a984354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f026a26-f039-43a8-9413-d1c6c303fd20","keywords":null,"link":"/360/20201130_Barack_Obama_eletrajz_konyv_Egy_igeret_foldje_1","timestamp":"2020. november. 30. 20:00","title":"Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on: A hotelszoba, ahol minden kezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","shortLead":"A kormány 700 millió eurót szán a vakcinák megvásárlására.","id":"20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac352d-4c0e-4d8e-bd0d-ba7a75f7f90e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_Januar_elejen_kezdhetik_meg_az_oltast_Hollandiaban","timestamp":"2020. december. 01. 20:48","title":"Január elején kezdhetik meg az oltást Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal, hogy kizárnának saját undok társaságukból, és ez pont olyan, mint zsidónak lenni a gázkamrában. Ha jól értjük, ezt akarta mondani a PIM főigazgatója, vagy még ezt sem. Vélemény.","shortLead":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal...","id":"20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8acc28-88bc-4ca6-8f9f-d84e69426be5","keywords":null,"link":"/360/20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Róth Elza: Demeter Szilárd és a radikális nihilizmus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]