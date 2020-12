Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például a síszezon megtartására.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet viszont felhívta arra a figyelmet, ez a csökkenés még közel sem ad okot például...","id":"20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5552a-42a7-4396-8497-b296742f9d67","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_WHO_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. december. 01. 06:51","title":"WHO: Csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","shortLead":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","id":"20201201_McLaren_GT_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a367e-9627-4ae8-95f4-941706fe4844","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_McLaren_GT_Budapest","timestamp":"2020. december. 02. 04:35","title":"Budapesti pláza parkolójában bukkant fel a McLaren újdonsága, a GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98caf656-bd4b-4b00-949d-f4eacf9ac6a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1258-an szegték meg a kijárási tilalmat a hétvégén. 