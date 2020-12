Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","shortLead":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","id":"20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373edb1-9f4b-4497-adc4-522dee264d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. december. 03. 09:27","title":"Sportkocsiként lő ki a hegyomlás méretű új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány nagyobb (és hosszabb idő alatt telepíthető) pakk helyett vagy mellett több kisebb frissítést eredményez.","shortLead":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány...","id":"20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5fd257-0081-41d8-822a-96766778f06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","timestamp":"2020. december. 03. 08:03","title":"Máshogy jönnek majd a Windows-frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és valószínűleg jövőre sem, aminek milliárdos szankció lehet a következménye.","shortLead":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és...","id":"20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2079926-14fa-423d-9e0a-d5a58f17a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","timestamp":"2020. december. 04. 17:02","title":"A Volkswagennél már készülnek: jöhet a milliárdos bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín Debrecen.","shortLead":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín...","id":"20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459ac176-42c9-46c0-b71d-a0ce594868a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","timestamp":"2020. december. 03. 17:03","title":"Debrecenben nyílik meg a Xiaomi első vidéki üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","shortLead":"Az olasz kormány megpróbálja elejét venni, hogy sokan gyűljenek össze karácsonyozni, szilveszterezni.

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbab5e1-abe4-47de-8abc-79c0dd93dbbd","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_olaszorszag_karacsony_szilveszer","timestamp":"2020. december. 03. 12:11","title":"Bekeményítenek Olaszországban: tartományok között sem lehet majd utazni az ünnepekkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet. Megadták a módját.","shortLead":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet...","id":"20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077025f-3de5-487c-9b56-69db81fe503e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","timestamp":"2020. december. 04. 20:08","title":"A Razer moduláris számítógépe igazi gépszörny, durván magas árral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás történhetett.","shortLead":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás...","id":"20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80901f6-2648-462a-aaff-a94a9e763fe5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 19:35","title":"Sokan csalást kiáltottak, miután az 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es számokat húzták a dél-afrikai lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","shortLead":"Főleg a falvakban érződik a 2021-re ígért lakásfelújítási támogatás és a kedvezményes lakásáfa visszavezetésének hatása.","id":"20201203_epitoipar_munka_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22061db5-8844-4c95-978f-0756b78cffcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_epitoipar_munka_felmeres","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"Vannak építőipari szakemberek, akik 2021-re már nem is tudnak munkát vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]