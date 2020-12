Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek is elmagyarázhatta például, miért nem közölnek minden adatot. Szerinte Magyarország még az Egészségügyi Világszervezet előtt is jár pár lépéssel.\r

\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek...","id":"20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7b61b-59cc-4361-be83-700ffae0ca58","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","timestamp":"2020. december. 03. 13:23","title":"Müller Cecília: Adatdobálózással nem jutunk sehova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ce7c2e-825e-43ed-a99f-0f76a2d8aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7e951f-f6b5-4cab-90ae-95a37f574ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Marabu_Feknyuz_Szajer_1","timestamp":"2020. december. 02. 09:28","title":"Marabu Féknyúz: Szájer 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi tisztségviselő.","shortLead":"Korrupció gyanújával indított nyomozást a vádhatóság két emberrel szemben, az egyikük magas rangú minisztériumi...","id":"20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa43c22-061c-4cfa-9b3e-0b1cc6cbf6c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_vezeto_miniszteriumi_tisztsegviselo_orizetben","timestamp":"2020. december. 02. 15:35","title":"Vezető minisztériumi tisztségviselőt vett őrizetbe a főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú SUV első körben kétféle változatban érhető el Magyarországon.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú SUV első körben kétféle változatban érhető el Magyarországon.","id":"20201202_megerkezett_hozzank_a_skoda_enyaq_iv_elektromos_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18342e3-36a8-4a4c-a7fd-12708b0d2581","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_megerkezett_hozzank_a_skoda_enyaq_iv_elektromos_suv","timestamp":"2020. december. 02. 10:14","title":"Megérkezett hozzánk a hátsókerék-hajtású új Skoda, az elektromos Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiegészítés oldhatja fel a patthelyzetet Varsó szerint. ","shortLead":"Egy kiegészítés oldhatja fel a patthelyzetet Varsó szerint. ","id":"20201203_A_lengyel_kormany_mar_nem_akar_vetozni_Orban_egyedul_maradt_az_EU_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b9121f-ea5c-40af-acb2-7b599bf7424b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_lengyel_kormany_mar_nem_akar_vetozni_Orban_egyedul_maradt_az_EU_ellen","timestamp":"2020. december. 03. 20:17","title":"A lengyel kormány már nem akar vétózni, Orbán egyedül maradt az EU ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters három, megbízhatónak mondott forrásra hivatkozva azt írja, 2021-ben már nem ad ki újabb telefont a Note-sorozatban a Samsung.","shortLead":"A Reuters három, megbízhatónak mondott forrásra hivatkozva azt írja, 2021-ben már nem ad ki újabb telefont...","id":"20201202_samsung_galaxy_note_galaxy_z_fold3_spen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa267e02-4469-4702-b3f4-f02bcbbecd90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_samsung_galaxy_note_galaxy_z_fold3_spen","timestamp":"2020. december. 02. 15:03","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem lesz több új Samsung Galaxy Note telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","shortLead":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","id":"20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c798c2-9827-451c-9857-0799fe1e0e9c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","timestamp":"2020. december. 03. 09:05","title":"Miért pont a kijárási korlátozást kerülné el a kettős mérce?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","shortLead":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","id":"20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1afb7-6238-4b42-8266-860506afc800","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","timestamp":"2020. december. 04. 07:59","title":"80-as táblánál 244 km/h-val fotóztak le egy Mercedes-AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]