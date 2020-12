Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d60873-ee50-4729-ad1f-92cd94fdbaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívül mély bizalmi válság van a Fideszben. Könnyen elképzelhető, hogy még a miniszterelnök se tudta, mi a valódi oka Szájer lemondásának - mondta a Népszavának Ungár Klára egykori fideszes, majd SZDSZ-es, nyíltan meleg politikus.","shortLead":"Rendkívül mély bizalmi válság van a Fideszben. Könnyen elképzelhető, hogy még a miniszterelnök se tudta, mi a valódi...","id":"20201205_Ungar_Szajer_nem_a_politikaba_hanem_a_titkolozasba_faradt_bele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d60873-ee50-4729-ad1f-92cd94fdbaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60af0d58-81a0-447c-9592-0d895c68c07e","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Ungar_Szajer_nem_a_politikaba_hanem_a_titkolozasba_faradt_bele","timestamp":"2020. december. 05. 10:34","title":"Ungár: Szájer nem a politikába, hanem a titkolózásba fáradt bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak. Ukrajnában egy nap alatt közel 14 500 új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Az intenzív osztályon ápolt betegek száma minimálisan csökkent az országban, viszont csütörtökre 211-en meghaltak...","id":"20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8851021-1a4e-4e49-99b7-bcced93addb3","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_Koronavirus_jarvany_Romania_Ukrajna","timestamp":"2020. december. 03. 16:58","title":"A hideg miatt több mobilkórházban is elromlott a fűtőberendezés Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae8a35-b59d-430c-aebf-a6611ac16cbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Street View (Utcakép) nevű szolgáltatását immár a felhasználók is jobbá tehetik, ha akarják, mivel a rendszer bővítése – egy frissítésnek köszönhetően – egyszerűbb okostelefonnal is megoldható. Ehhez korábban speciális 360 fokos kamerára volt szükség.","shortLead":"A Google Street View (Utcakép) nevű szolgáltatását immár a felhasználók is jobbá tehetik, ha akarják, mivel a rendszer...","id":"20201203_google_terkep_utcakep_street_view_fotozas_foto_keszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae8a35-b59d-430c-aebf-a6611ac16cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bada55-6d0b-47bd-a294-abc25582f823","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_google_terkep_utcakep_street_view_fotozas_foto_keszitese","timestamp":"2020. december. 03. 19:03","title":"Nagy változás a Google Térképnél: már sima mobillal is készíthetők utcaképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","shortLead":"Ausztriában január 7-ig tilos közönség előtt koncerteket tartani.



","id":"20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bb8a10-106e-4f4c-9d63-bff678b1f5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Szomoruan_kezdodik_2021_is_kozonseg_nelkul_tartjak_meg_a_Becsi_Filharmonikusok_ujevi_koncertjet","timestamp":"2020. december. 04. 08:59","title":"Szomorúan kezdődik 2021 is: közönség nélkül tartják meg a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. december. 05. 10:30","title":"Megkérdeztük, ki mit nyomogat olyan buzgón a mobilján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","shortLead":"M. Richárd ellen szabálysértés miatt tett feljelentést a rendőrség. ","id":"20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b3ce67-4032-4348-a463-caca39d410a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_M_Richard_olyan_helyen_edzett_ahol_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2020. december. 04. 12:06","title":"M. Richárd olyan helyen edzett, ahol nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e4846b-6a63-44d5-aafd-ff5331ab18d8","keywords":null,"link":"/360/20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","timestamp":"2020. december. 04. 19:00","title":"Egy feszült reggeli Putyinnal - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely a Ferencváros német nevéből, a Franzstadtból a Fradi becenevet kapta. A valaha színvonalas magyar bajnokságból (31) és magyar kupából (23) ez a csapat nyerte a legtöbbet, nemzetközi szinten is ez volt a legeredményesebb. Volt idő, amikor Európa legjobb egyesületei között tartották számon, s már a múlt század elején is többször akkora szurkolótábor támogatta, mint manapság. Volt futtatott és elnyomott csapat, volt fönt és lent. ","shortLead":"Százhúsz évvel ezelőtt alakult meg Magyarország legsikeresebb és legnépszerűbb labdarúgó-egyesülete, amely...","id":"20201203_120_eves_a_fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ba156ec-0787-4cc3-96a9-38f4c0dd9d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229eb77-61ba-4efb-aa51-21738b86d4ac","keywords":null,"link":"/360/20201203_120_eves_a_fradi","timestamp":"2020. december. 03. 19:00","title":"A nagy magyar goal-csinálás – 120 éves a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]