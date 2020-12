Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz képest, ami azért megmagyarázhatatlan, mert a térkép azt mutatja, hogy tavasz óta Magyarországon hányan betegedtek már meg. A szombati térkép adataiból hiányzott 3475 eddig regisztrált fertőzött. Az Operatív Törzs elismerte a hibát, javította a térképet, de nem adott magyarázatot a furcsa jelenségre.","shortLead":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz...","id":"20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c75d08-f68d-4698-8c67-13f1419c3f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","timestamp":"2020. december. 05. 14:28","title":"Valami történt a járványügyi adatokkal, javították a hibát, de nem magyarázták meg a hiba okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f429876c-0059-46d6-9913-201942292171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben fekvő betegek életjeleit. A Covid–19-járvány idején különlegesen hasznos találmánynak esélye van arra, hogy díjat nyerjen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) innovációs pályázatán.","shortLead":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben...","id":"20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f429876c-0059-46d6-9913-201942292171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2956d28-0562-4b4a-9084-6ec8365ef4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","timestamp":"2020. december. 05. 17:15","title":"Így lehet könnyebbé és biztonságosabbá tenni a nővérek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a makulátlan állapotú orosz négykerekű 36 évvel tekeri vissza az időgép kerekét.","id":"20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=716551a4-13b0-4842-8987-455bc9e3c890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeab8e8-86a8-4fa3-b436-b3247ed5b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201206_55_millio_forint_a_legdragabb_elado_regi_itthoni_lada_1500s_mikulas","timestamp":"2020. december. 06. 06:41","title":"Piros, mint a Mikulás: 5,5 millió forint a legdrágább eladó régi itthoni Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs humor.","shortLead":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs...","id":"202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048b8f0c-e525-4451-9d11-c4d138f7cff6","keywords":null,"link":"/360/202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","timestamp":"2020. december. 06. 08:30","title":"Ebből a könyvből kiderül, hogy a humor az ország igazi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb platformokra is megérkezik a szoftverbe épített kis kereső.","shortLead":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb...","id":"20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c06a1a-8228-43d4-9f36-1c243da61aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","timestamp":"2020. december. 07. 08:33","title":"Hatalmas segítséget kapnak a Chrome böngészőt használók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]