[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre - mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcast-sorozatában. ","shortLead":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre...","id":"20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e198c2d-f3e8-401f-8a47-5f53b8e4d4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","timestamp":"2020. december. 05. 14:00","title":"Lénárd Rita MOK-alelnök a Fülkében: Munkaerőhiány miatt halhatnak meg emberek a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","shortLead":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","id":"20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03146309-f399-4743-9c87-e383101d4a0d","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","timestamp":"2020. december. 06. 12:16","title":"Hosszú Katinka kihagyja a jövő heti országos bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"HVG","category":"360","description":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","shortLead":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","id":"202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aab47b-9d8e-4c3f-aaea-c1625ed545fc","keywords":null,"link":"/360/202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","timestamp":"2020. december. 06. 11:10","title":"Volt turisztikai vezető és műkereskedő a napenergia-bizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","shortLead":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","id":"20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4046e0-a156-4daf-bbca-a7d0d5aaaa81","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","timestamp":"2020. december. 06. 12:29","title":"Próbálják megakadályozni a lengyel kormánytagok egymásnak ellentmondó nyilatkozatait a vétóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940fc101-fd24-4b9c-86b7-9deef0bace7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan éltünk itt huszadik században? A kérdésre egyfajta válasz különböző korok apróhirdetéseinek szubjektíven objektív válogatása. A Minden megoldás érdekel sokszínű korlenyomat, Magyarország képe kislátószögben.","shortLead":"Hogyan éltünk itt huszadik században? A kérdésre egyfajta válasz különböző korok apróhirdetéseinek szubjektíven...","id":"202049_konyv__tortenelem_apronezetbol_minden_megoldas_erdekel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940fc101-fd24-4b9c-86b7-9deef0bace7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb642881-d23d-48e4-8975-b9e3eb4f0fe4","keywords":null,"link":"/360/202049_konyv__tortenelem_apronezetbol_minden_megoldas_erdekel","timestamp":"2020. december. 05. 11:10","title":"A röhögéstől a drámáig ível ez a különleges apróhirdetés-gyűjtemény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","shortLead":"Donald Trump személyes ügyvédje is megfertőződött - jelentette be a távozó amerikai elnök.","id":"20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e539d6-c3d6-4301-b1f6-aa8edaee4398","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Rudy_Giuliani_koronavirus_trump","timestamp":"2020. december. 07. 05:16","title":"Rudy Giuliani elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","id":"20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b6c4d-2efb-4302-8cb6-65de58b18083","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","timestamp":"2020. december. 07. 07:26","title":"Hétfőre mindössze 15 új fertőzöttet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]