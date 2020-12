Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","shortLead":"Átnéztük a vasárnap közzétett adatokat, több elhunytnak sem volt ismert alapbetegsége.","id":"20201206_elhunytak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900fe029-68b1-477c-9c8a-b9075c43a833","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_elhunytak_koronavirus","timestamp":"2020. december. 06. 10:30","title":"24 éves volt a legfiatalabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","shortLead":"A korábbi versenyeken elmaradtak az eredményei a várakozástól. ","id":"20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03146309-f399-4743-9c87-e383101d4a0d","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Hosszu_Katinka_kihagyja_a_jovo_heti_orszagos_bajnoksagot","timestamp":"2020. december. 06. 12:16","title":"Hosszú Katinka kihagyja a jövő heti országos bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. december. 07. 07:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák szeretteiket, de szilveszterkor újra szigorítanak, hogy megelőzzék a tömeges megfertőződés veszélyével járó népes ünnepléseket - jelentette be szombaton a kormány.","shortLead":"Portugáliában karácsonykor enyhítenek a koronavírus-járvány miatti korlátozásokon, hogy az emberek meglátogathassák...","id":"20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206c1dd7-0164-409d-9c3c-465c07536d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1456d8c2-ccbd-4f74-ac7a-5fa4d48e4227","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Karacsonyra_enyhitenek_szilveszterre_szigoritanak_Portugaliaban","timestamp":"2020. december. 05. 19:39","title":"Karácsonyra enyhítenek, szilveszterre szigorítanak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc5be3-85ed-49ad-b18b-e490d11b55f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti előfizetőknek szóló díjmentes korlátlanságot jelentett be a karácsonyi szezonra a Telekom. [Frissítve: Ingyenes lehetőséget kapnak a lakossági előfizetők is.]","shortLead":"Üzleti előfizetőknek szóló díjmentes korlátlanságot jelentett be a karácsonyi szezonra a Telekom. [Frissítve: Ingyenes...","id":"20201207_telekom_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_ingyen_dijmentes_opcio_uzleti_ugyfelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc5be3-85ed-49ad-b18b-e490d11b55f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9736d-3180-4819-b877-c0cf8d81650a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_ingyen_dijmentes_opcio_uzleti_ugyfelek","timestamp":"2020. december. 07. 00:03","title":"Ingyen van, csak be kell kapcsolni: a Telekom 30 napra korlátlan mobilnetet ad a céges telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be a járvány Szerbiában.","shortLead":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be...","id":"20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679f8aa2-00dc-4101-b8d8-b096ed80f8de","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 09:56","title":"Összeomolhat a szerb egészségügy a karácsonyra hazatérő vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]