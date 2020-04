Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát a hajózás nemzetközi szabályaihoz - közölte hírportálján az Iráni Forradalmi Gárda.","shortLead":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát...","id":"20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55578ce-b727-406b-9acd-f08af220ebac","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Újra éleződik a feszültség a Perzsa-öbölben, Irán a hajózás szabályaira figyelmeztette az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben szájmaszkokat és tisztítószert fog felvinni egy űrállomásra és természetesen vele mehet az államtitkár unokahúga is. ","shortLead":"Már volt porszívózás és törölgetés is - jelentette a Duma Aktuálnak Hadházi László űrhajós. A tervek szerint 2024-ben...","id":"20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b76c5ee4-4624-4e1e-9112-1be392b18b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f531de-cb68-48b5-8a2b-01f541a20862","keywords":null,"link":"/360/20200420_Duma_Aktual_Urkutatas_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 20. 19:30","title":"Duma Aktuál: Otthon készül a leendő magyar űrhajós ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett ünnepségen..","shortLead":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett...","id":"20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e1d413-fce2-4ce1-8e5f-c18d48f738ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","timestamp":"2020. április. 21. 05:08","title":"CNN: Kim Dzsong Un nagy veszélyben van a műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","shortLead":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","id":"20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a633ab-d052-4082-bb1a-ca4e4ddfdd30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","timestamp":"2020. április. 20. 20:57","title":"Negatív tartományba került Amerikában a nyersolaj ára a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","shortLead":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","id":"20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d601ed08-f09f-4249-8ec1-bccfb6a29809","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","timestamp":"2020. április. 20. 12:23","title":"Kenguru ugrált végig az ausztráliai Adelaide néptelen belvárosán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas egy minősítésre váró vagy használat után fertőtlenített és így újrahasznosított maszk szűrőanyaga.","shortLead":"A laborban jelenleg azt lehet összehasonlítani, hogy egy minősített maszk szűrőanyagához képest mire alkalmas...","id":"20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ffc736-c35e-4f9b-9ff6-4371f233416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cca0aa-0225-4176-91b6-3f7d0011e666","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_itm_bme_laboratorium_maszk_arcpajzs","timestamp":"2020. április. 20. 17:03","title":"A BME-n vizsgálják be az egészségügyi maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön az sem segít, hogy a gyenge forint megdrágítja az eszközbeszerzéseket, a reformterveket pedig elsöpörte a koronavírus-járvány.","shortLead":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön...","id":"20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbb79d2-226b-4923-9b97-b31ecd96828b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","timestamp":"2020. április. 21. 06:30","title":"Elsöpörte az egészségügyi reformterveket a koronavírus-járvány, és a gyenge forint sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és a Miniszterelnökséghez.\r

","shortLead":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és...","id":"20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3755432b-2c31-4ed4-bae6-77253794a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 17:48","title":"Kikérte Kásler kórházak kiürítését elrendelő levelét a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]