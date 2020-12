Kiterjesztené a Galaxy márkanevet a Samsung, méghozzá egy olyan "okos" eszközre, ami segítene megkeresni elhagyott dolgainkat, de más feladat elvégzésére is lehetne használni.

Jó pár évvel ezelőtt mutatkozott be az eszközkereső Tile, és pillanatok alatt óriási siker lett. érthető, hiszen egy olyan eszközről volt szó, amelyik segített megtalálni szanaszét hagyott dolgainkat.

A Samsung is érzi a lehetőséget (nem is először) egy ilyesfajta szolgáltatásban, nagyjából két éve volt már ilyen keresője LTE alapon. Legújabb eszköze viszont kapcsolódhat a nemrégiben bejelentett SmartThings Find szolgáltatáshoz, amellyel könnyen és gyorsan megtalálhatók az eszközök, igaz, egyelőre csak a Galaxy márkanévvel ellátottak (például okostelefonok, okosórák, tabletek, fülhallgatók). Az Android 8 vagy ennél újabb operációs rendszert futtató készülékekre kerülő funkció a Bluetooth Low Energy (BLE) és az ultraszélessávú (UWB) technológiáknak köszönheti tudását.

A legutóbbi hírek szerint a szolgáltatás mellé egy újabb eszköz is érkezne, a Galaxy SmartTag. A holland LetsGoDigital oldal vette észre, hogy a dél-koreai vállalat védjegyet nyújtott be november utolsó napján az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) az említett névre.

A neve alapján egy intelligens tárgykövetőről lehet szó, amit úgy kell elképzelni, mint a már említett Tile-t. Az eszköz már meg is kapta Indonéziában az engedélyt. A leírás alapján a SmartTag eszköz NFC-t és RFD-t használna, és hitelesítési eszközként is be lehetne vetni, és problémamentesen lehetne bejelentkezni a Samsung különböző szolgáltatásaiba, vagy feloldani a mobiltelefont és más eszközöket.

Az egyik forrás szerint könnyen elképzelhető, hogy a tárgykeresőt már a jövő év elején bemutatnák a Galaxy S21-gyel együtt. Egy tárgykereső eszköz olyan népszerű lehet, hogy állítólag még az Apple is dolgozik ilyenen.

