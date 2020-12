Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","shortLead":"Rövid időre süthet csak ki a nap hétfőn.","id":"20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eb8cf8-28ab-4d9b-8423-ecd9fa5a703a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 07. 06:39","title":"Sok esővel, 10 fokhoz közelítő hőmérséklettel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar Fejlődésért Alapítványtól. A dokumentumok alapján pénzmozgás nem volt, az igazgatóságba pedig Starcz Ákoson és Ziegler Gáboron kívül bekerült az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Abonyi Bernadett is.

","shortLead":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar...","id":"20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15d2e3d-ca9e-4321-bfea-d28134aee093","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","timestamp":"2020. december. 07. 13:55","title":"Itt vannak a dokumentumok az Index megszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor Ponta korábbi miniszterlenök pártja nem jutott be a Parlamentbe, Ponta visszavonul.","shortLead":"A nyerésre álló szociáldemokrata párt elnöke kizárta a nagykoalíció lehetőségét a jelenlegi kormánypárttal. Victor...","id":"20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb01a73b-7cc2-4797-a07f-ebf0f052c540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d517a40c-5b19-4c2e-a003-7ba6630161b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Jonnek_a_reszeredmenyek_tetemes_az_ellenzeki_szocialdemokratak_elonye","timestamp":"2020. december. 06. 22:46","title":"Jönnek a részeredmények: vezetnek a szociáldemokraták, erős a szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","shortLead":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","id":"20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afec2d9-ead2-4230-b67f-6332cde71d61","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","timestamp":"2020. december. 06. 17:33","title":"Kunetz: Ostoba döntés volt az idősek vásárlási sávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű sajtó.","shortLead":"Jelentős különbség van abban, hogyan tájékoztatott a Szájer-ügyről a szerbiai szerb, illetve a szerbiai magyar nyelvű...","id":"20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6aac61-6edc-49c0-bc85-664a72b36b42","keywords":null,"link":"/360/20201208_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Igy_latszott_a_Szajer_ugy_a_szerbiai_sajtoban","timestamp":"2020. december. 08. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Szerbül igen, magyarul alig lehetett olvasni a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c91d60-73af-47fe-8e24-ee6148a8bf23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2022 végével megszüntetik a csak hagyományos motorral felszerelt autóik forgalmazását. ","shortLead":"2022 végével megszüntetik a csak hagyományos motorral felszerelt autóik forgalmazását. ","id":"20201207_Elbucsuzik_benzines_autoitol_a_Honda_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c91d60-73af-47fe-8e24-ee6148a8bf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b294b5-9912-4ca2-b314-ffd3bc00fb37","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Elbucsuzik_benzines_autoitol_a_Honda_Europaban","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"Elbúcsúzik benzines autóitól is a Honda Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]