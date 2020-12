Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági kárt is okozhatnak. Kutatók szedték össze, mely fajok okozzák a legnagyobb gondot Európában, illetve melyekre kell nagyon odafigyelni a jövőben.","shortLead":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági...","id":"20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191109c5-3c42-44c9-a62c-2deeafb4cc1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Csigák, halak, békák: Ezek az invazív állatfajok a legveszélyesebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A negyedik videóban Kedves Csaba negyedéves színművész-bábszínész szakirányos hallgató az általa írt Meglepetés című bábjátékot adja elő.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508566cd-9146-408b-bc13-7f10cad8f74f","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","timestamp":"2020. december. 08. 18:05","title":"„Emlékszem, mesélte, az volt az álma, hogy Superman száll az ablakába” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás lehetőségétől.","shortLead":"Kitolják a határidőket és az életkori határokat is, hogy a vészhelyzet miatt ne essen el senki a támogatás...","id":"20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881fa5fa-b333-4fe7-a349-35708393dc8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_csok_csaladtamogatas_koronavirusveszhelyzet_hataridok_eletkori_hatarok_meghosszabbitasa_novak","timestamp":"2020. december. 09. 13:13","title":"Csokos és babavárós határidőket hosszabbítanak meg a vészhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most képtelen az örök optimizmusát átültetni a magyar politikai helyzetre. Próbál azonban tenni azért, hogy a társadalom elfogadóbb legyen, ezért vesz rész a Nyitottak vagyunk legújabb kampányában, amelynek célja megmutatni: mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni. A kampányban olyan emberek történeteit gyűjtik, akiket hátrány ér, vagy akik nem mindig láthatóak fogyatékosságuk, vallásuk, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális orientációjuk miatt.","shortLead":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most...","id":"20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b5706-13df-49b9-9c85-ce41506ea419","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","timestamp":"2020. december. 07. 20:00","title":"„Itt is lehetnek LMBTQ-mentes zónák, csak Meseország-mentes zónáknak fogják hívni őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca pedig minden korábbinál részletes tesztadatokat tett közzé a 90 százalékban hatékony vakcinájukról.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d5878-e89a-4e0f-ae84-703218c37e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","timestamp":"2020. december. 08. 19:01","title":"Két koronavírus-vakcináról is biztató teszteredmények érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti szerelmükről, és mint kiderült, Lang Györgyi várandós volt Kulka Jánostól.

","shortLead":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti...","id":"20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a32dd7-8537-4f1a-bd64-b6e87f522431","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","timestamp":"2020. december. 09. 10:38","title":"Lang Györgyi Kulka Jánostól volt terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát a kata vitatott módosításához. A szuperállampapír marad, sőt vidéken még többet akarnak belőle értékesíteni.

","shortLead":"Nincs értelme túl sötét képet festeni. A 2021-es költségvetést lehet, hogy fogják módosítani. A kormány tartja magát...","id":"20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776faa9c-f3b6-4964-93d8-04d83a4e64fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varga_Mihaly_Hibaztunk_2006ban","timestamp":"2020. december. 08. 11:30","title":"Varga Mihály: Hibáztunk 2006-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]