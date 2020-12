Az új koronavírus elleni védőoltásra készülőknek az immunizáció előtt két hétig, valamint az első injekció után 42 napig le kell mondaniuk az alkoholfogyasztásról - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője kedden.

Popova közölte, hogy a két összetevőből álló vakcina két oltása között 21 napnak kell eltelnie, és a második injekció után újabb 21 napig tart az immunitás kialakulása. Mint mondta, az első dózis beadását megelőzően legkevesebb két héttel semmiképpen sem szabad alkoholt fogyasztani. A tisztifőorvos elmondása szerint az alkoholfogyasztás megterheli a szervezet méregtelenítési rendszerét, ami akadályozza a védettség kialakulását.

Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes a Moszkvában szombaton megkezdett tömeges vakcinációt megelőzően azt is mondta, hogy az immunrendszert elnyomó gyógyszerek fogyasztását is szüneteltetni kell majd, illetve a fertőzés elkerülése érdekében maszkot kell viselni, és a távolságtartásra is ügyelni kell az immunitás kialakulásáig.

Szergej Glagolev, az orosz egészségügyi miniszter tanácsadója egy moszkvai orvosi tanácskozáson kedden kijelentette, hogy a Szputnyik V vakcina mindkét komponensével beoltott emberek kevesebb mint 0,5 százaléka kapta el a Covid–19 betegséget, az önkéntesek 10 százalékánál volt megfigyelhető "influenzaszerű szindróma", amely 38 fokot meg nem haladó, parecetamollal könnyen kezelhető lázzal járt.

Glagolev ígéretett tett rá, hogy a vakcina klinikai tanulmányozására vonatozó részletes adatokat a közeljövőben publikálni fogják a tudományos sajtóban, egyebek között külföldön is.

Popova egyébként a keddi rádióinterjúban úgy vélekedett, hogy a Covid–19 elleni bármelyik vakcina minimum egy féléves védettséget ad.

Az orosz Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség (FMBA) és a Roszkoszmosz kedden közölte, hogy Szputnyik V vakcinával fogják beoltani az orosz űrhajósok csapatát és a felkészítő központ személyzetének azt a részét, amely közvetlen kapcsolatba kerül velük.

Az augusztusi bejelentés után 20 ország rendelt a Szputnyik V-ből. Vlagymir Putyin orosz elnök szerint működik a vakcina, ennek ellenére nem oltatta be magát vele. Egyes magyar szakértők sem adatnák be maguknak, és Brüsszel is óva int a használatától, de már az orosz orvosok is bizalmatlanok a vakcina iránt.

Az első minták már megérkeztek Budapestre, a kormány azt tervezi, ha a hazai vizsgálatokon biztonságosnak és hatásosnak bizonyul, akkor importálni fog belőle, illetve licenc alapján gyártani is.