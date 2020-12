A Samsung 2018 elején mutatta be az első készüléket – ez volt a 370 centis (146 colos) képátlójú The Wall –, ami már a vállalat új, MicroLED technológiájára épült, ám ez inkább volt a technológia erődemonstrációja, mintsem egy konzumer termék. 2019-ben viszont egy 75 colos MicroLED okostelevízióval álltelő a vállalat, amit már valódi termékként aposztrofáltak.

Az eddig bemutatott MicroLED televíziók azonban eltérnek a hagyományos értelemben vett okostévéktől. A technológia különlegessége ugyanis a modularitás: a panelek egymás mellé illesztésével szabadon lehet variálni a készülék méretét.

© Samsung

A Samsung gondolt azokra is, akik nem szeretnének a panelekkel legózni: a The Wall kisebb, 110 colos változata már egy egyben lévő televízió. Ez az az újdonság, ami most – elsőként Dél-Koreában – elérhetővé vált, 2021 negyedévében pedig a nemzetközi piacon is megjelenik.

A Samsung szerint ahhoz, hogy a készülék "egyben legyen", egy külön gyártási technológiát kellett kifejleszteni, a MicroLED képernyőket ugyanis ilyen formán nem tudták sorozatgyártásra küldeni.

© Samsung

A most piacra dobott eszköz 4K felbontásban képes megjeleníteni a HDR-tartalmakat. Egyszerre akár négy különböző dolgot is nézhetünk rajta, az egyes képernyőrészletek ekkor 55 colosak. A modellt 5.1-es térhatású hangzással vértezték fel, ami képes arra, hogy nyomon kövesse azt, ami a képernyőn zajlik. Vagyis ha például egy repülőgép balról jobbra haladva átrepül a képernyőn, akkor a hang is ugyanígy érkezik meg.

