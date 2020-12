Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere közös nyilatkozatot adott ki.","id":"20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5324e0e2-41dd-4418-8255-3c96377f325c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_karacsony_gergely_europai_unio_jogallamisag_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 11. 17:03","title":"Karácsony: Harsoghat győzelmi jelentéseket a magyar és lengyel kormány, de valójában letették a fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki egy szexuális úton terjedő betegséget.","shortLead":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki...","id":"20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a364274-4031-44df-9048-361571b9f3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","timestamp":"2020. december. 12. 08:51","title":"Bántalmazásért kell bíróság elé állnia Shia LaBeoufnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket, az anyacég pedig a saját kudarcainak elkendőzése érdekében áldozza fel a filmeket és rabolja meg a stúdiókat. Judd Apatow szerint is hihetetlen tiszteletlenségről van szó.","shortLead":"Denis Villeneuve szerint a Warner elárulta a filmeseket azzal, hogy online elérhetővé teszik a legnagyobb filmjeiket...","id":"20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b028614-7afb-4485-8fa9-7ca0e73bb850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22077c38-22b1-4253-a931-321e0af7a78f","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Kokemenyen_nekiment_a_studionak_a_Dune_rendezoje","timestamp":"2020. december. 11. 17:42","title":"Kőkeményen nekiment a stúdiónak a Dűne rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","shortLead":"Novemberhez képest közepesen romlónak értékelték a magyarok a saját pénzügyi helyzetüket.","id":"20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0db8b10-4cff-476e-86a2-6580f59d6b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index_december","timestamp":"2020. december. 11. 05:33","title":"Nagyot zuhant a fogyasztói bizalmi index decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és ez sem bizonyult elégnek. 2019-re kellett volna elkészülnie, most 2021 első felére teszik a munkálatok befejeztének időpontját.\r

","shortLead":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és...","id":"20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff17dcb2-fb05-4627-b1ed-f5fc26dbee91","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","timestamp":"2020. december. 10. 17:02","title":"Már 11 milliárd körül tart a három éve épülő felcsúti sportszálló ára, és még el sem készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes hatóságokat.","shortLead":"Ha egy oltóanyagban olyan összetevő van, ami a tiltott szerek listáján szerepel, akkor figyelmeztetik a doppingellenes...","id":"20201211_wada_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d675ab-4401-45a0-8eb4-2b82717947f2","keywords":null,"link":"/sport/20201211_wada_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 21:36","title":"A doppingellenes ügynökség is megvizsgálja a koronavírus-vakcinák összetételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","shortLead":"Nincs még egy válogatott, amely képes lett volna akkorát előrelépni, mint a magyar.","id":"20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf692799-6c39-4840-b87d-2e87f9243108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585346aa-33e2-48f9-b290-211161da9160","keywords":null,"link":"/sport/20201210_fifa_magyar_valogatott_vilagranglista","timestamp":"2020. december. 10. 17:44","title":"A magyar válogatott szerezte idén a legtöbb pontot a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének kialakítani a londoniaknak. ","shortLead":"A 2021 elején kialakított közkert egy nagyobb kampány része lesz: minél több természetes zöldfelületet szeretnének...","id":"20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523c113e-f689-43d5-8b5e-a2f655dfff41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b260a6-2b4e-431e-9cee-df4381517000","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_Kertet_epitenek_Londonban_a_koronavirusjarvany_aldozatainak_emlekere","timestamp":"2020. december. 10. 17:20","title":"Kertet építenek Londonban a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]