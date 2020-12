Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","shortLead":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","id":"20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d7831-ac6c-4c9f-8dac-5c968622cd0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","timestamp":"2020. december. 11. 13:11","title":"Meghalt Bartók Béla kisebbik fia, Bartók Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül. A jármű sofőrjét őrizetbe vették.","shortLead":"Legalább hat ember megsérült, többeket kórházba szállítottak a nagyjából ötven fős megmozdulás résztvevői közül...","id":"20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d934a8a9-66dd-4713-a95c-ef940ccbf076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35fd4fa-abe1-4f99-9cca-4488c2e1bda6","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Auto_hajtott_egy_Black_Lives_Mattertuntetes_resztvevoi_koze_Manhattanben_tobben_megserultek","timestamp":"2020. december. 12. 08:58","title":"Autó hajtott egy Black Lives Matter-tüntetés résztvevői közé Manhattanben, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús forgalmazása. A műhús piaca tíz év múlva a teljes húságazat tizede lehet. ","shortLead":"Szingapúrban, a világon először, hatósági engedélyt kapott a laboratóriumban, állati sejtből tenyésztett csirkehús...","id":"202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b15244-14f5-44d3-accf-99d86e235269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e753048-572a-48cf-a61f-b7a5f8504605","keywords":null,"link":"/360/202050__laborcsirke__szingapuri_engedely__mesterseges_husepites__kulturalt_korulmenyek","timestamp":"2020. december. 11. 17:00","title":"Galamblelkű ragadozóknak: már állatok leölése nélkül is ehetünk igazi húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","shortLead":"Minimalista karácsonyi installációk hozzák zavarba az internetet.","id":"20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=368e19d2-4a01-4c94-a9aa-3c1f5c6d65a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f49619-7130-4cf7-9b48-a4c512f593bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Ilyen_amikor_Marie_Kondo_tesz_rendet_a_betlehemben","timestamp":"2020. december. 11. 09:10","title":"Ilyen, amikor Marie Kondo tesz rendet a betlehemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"7807 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e422cfb1-65ea-4c2d-b4cb-ad462fd95fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Meghalt_162_beteg_5047_fovel_emelkedett_a_koronavirusfertozottek_szama","timestamp":"2020. december. 12. 08:38","title":"Meghalt 162 beteg, 5047 fővel emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet megálmodó színész/aktivista szerint érdemes szenteli egy percet annak is, hogy mennyire menő, hogy még élünk, van hová haza mennünk és van mit ennünk. Ezért is segít azoknak, akiknek ez nem adatott meg. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Ha 2020-ra visszatekintve felidéznénk a borzalmas pillanatokat, lenne miből válogatni. De Molnár Áron, a noÁr projektet...","id":"20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae4e97f-ec4b-4358-b463-e7df76249e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bac6d67-5a1b-4261-8b46-2c9e15977dd7","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Molnar_Aron_Mennyire_meno_hogy_meg_elunk","timestamp":"2020. december. 12. 12:00","title":"Molnár Áron: Mennyire menő, hogy még élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért, hogy javítsanak a helyzeten.","shortLead":"Egyre többen panaszkodnak az ingerszegény környezetre, miközben az iskolák sem tesznek meg mindent azért...","id":"20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a594fb6e-5194-4663-ae1a-41c6824d3a37","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_digitlis_oktatas_kieges_koronavirus","timestamp":"2020. december. 11. 18:44","title":"Kiégés veszélyezteti a digitális oktatásban tanuló diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b75ad20-0661-4d6e-83ed-a545f22c510c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A magasabb hozam és a fokozott, ámde csökkenő kockázat között kell manővereznie annak, aki az ázsiai befektetési célpontok felé fordul – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai régiót vezető igazgatója. Interjú.","shortLead":"A magasabb hozam és a fokozott, ámde csökkenő kockázat között kell manővereznie annak, aki az ázsiai befektetési...","id":"202050__alhilal_istvan__azsiai_befektetesi_lehetosegekrol__meses_kelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b75ad20-0661-4d6e-83ed-a545f22c510c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a832b5-4173-46f2-8587-581611206ead","keywords":null,"link":"/360/202050__alhilal_istvan__azsiai_befektetesi_lehetosegekrol__meses_kelet","timestamp":"2020. december. 11. 14:00","title":"Ázsiai befektetésekre csábíthat, hogy nyugaton nulla százalék körüli a hozam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]