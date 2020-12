Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","shortLead":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","id":"20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee0ad0-0e4c-4b3c-9103-e114f83b7442","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Joe Biden és Kamala Harris lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra jelentkező nyugdíjasoknak.","shortLead":"Budapest több kerülete és néhány vidéki város önkormányzata is utalványt vagy pénzt oszt a rászoruló vagy az arra...","id":"20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9da64b-c9a3-48b7-ad4a-ee9f0fc210b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_nyugdjasok_jutalom_utalvany_penz_onkormanyzatok_karacsonyi_bonusz","timestamp":"2020. december. 12. 09:43","title":"Elvonások ide vagy oda, több önkormányzat is pénzt oszt karácsonyra a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie a versenyhivatalnak.","shortLead":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie...","id":"20201210_spar_gvh_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9f369-4e43-40f7-9d0b-007cc2ecebee","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_spar_gvh_buntetes","timestamp":"2020. december. 10. 17:22","title":"Büntetés helyett fejlesztésre „ítélte” a Spart a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bd92cc-627e-44f6-bb51-f9e576f2943c","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni a hatékonyságnövelő útvonalra. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ennek jártunk utána.\r

","shortLead":"A raktárak számára az előrelépés útja egyértelműen az automatizáció, a logisztikai szektor pedig nem fél rálépni...","id":"jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bd92cc-627e-44f6-bb51-f9e576f2943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c68aa8-a4df-4a05-98e5-db09a528d0b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201126_automatizacio_legjobb_befektetes_logisztika","timestamp":"2020. december. 10. 18:30","title":"Változás jön, de ne pánikoljunk: a technikai fejlődés pontosan kijelölte az irányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar gyártással indul a program, majd a teljes körű készre szerelés is Magyarországon történik.","shortLead":"A költségekről nincsen szó a közleményben, de arról igen, hogy ipari együttműködés is megvalósul: részleges magyar...","id":"20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2543a57b-3ad2-4f9d-9056-dce4d0ac7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee0eba-498b-49e6-92b8-bb4b717d705c","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_izraeli_radar_szerodes_rheinmetall_honvedseg","timestamp":"2020. december. 11. 14:11","title":"Izraeli technológiát alkalmazó radarokat vett a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították elő, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom miatt rémhírterjesztéssel gyanúsítják.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerészt reggel állították elő, mivel a közösségi oldalain és a honlapján publikát tartalom...","id":"20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a66c54-9d26-47dc-9c9e-60b56e21eb41","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_godeny_gyorgy_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. december. 11. 20:05","title":"24.hu: elengedték Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","shortLead":"A kétszeres világbajnok, négyszeres olimpia ezüst- és kétszeres bronzérmes egy számban sem jutott döntőbe Kaposváron.","id":"20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b779cc5-0f76-408b-90e1-c4dce32eab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc5e656-7756-42d3-9284-0406e8e535c0","keywords":null,"link":"/sport/20201210_cseh_laszlo_uszo_ob","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"Cseh László otthagyta az úszó ob-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7841 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"7841 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 610-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201211_Koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d067dc8-b954-4e35-a651-35ef1fd68edf","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 11. 09:17","title":"Meghalt 171 beteg, 6197 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]