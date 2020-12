Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bosszúnak szánhatta, amiért megkérdezték, hová tette a kerület pénzét.","shortLead":"Bosszúnak szánhatta, amiért megkérdezték, hová tette a kerület pénzét.","id":"20201212_Eltunt_43_millio_Erzsebetvarosban_a_gyanusitott_Niedermullerre_nevezte_at_a_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d7d9a-d237-45d9-bc21-4aba9afc5b25","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Eltunt_43_millio_Erzsebetvarosban_a_gyanusitott_Niedermullerre_nevezte_at_a_ceget","timestamp":"2020. december. 12. 19:55","title":"Eltűnt 43 millió Erzsébetvárosban, a gyanúsított Niedermüllerre nevezte át a cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két társaság összehangolt közlekedést, és több járatot ígér.","shortLead":"A két társaság összehangolt közlekedést, és több járatot ígér.","id":"20201212_Vasarnaptol_uj_menetrend_a_MAVnal_es_a_Volanbusznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b0bfaf-937a-48e1-ba1c-66a061d46fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Vasarnaptol_uj_menetrend_a_MAVnal_es_a_Volanbusznal","timestamp":"2020. december. 12. 18:26","title":"Vasárnaptól új menetrend a MÁV-nál és a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","shortLead":"A fővárosi tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat a VII. utcában. Több gázpalackot is kihoztak az épületből.\r

","id":"20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26d76ac-a5d9-4179-b441-4963599c6b6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Kigyulladt_epulet_XXII_kerulet","timestamp":"2020. december. 13. 16:47","title":"Teljes terjedelmében égett egy épület a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","shortLead":"A labdarúgó egybehangzó sajtóértesülések szerint a német RB Leipzighez igazol. \r

","id":"20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b69744-c2ef-477c-b9c0-efd21bafd90c","keywords":null,"link":"/sport/20201213_szoboszlai_dominik_rb_salzburg_atigazolas","timestamp":"2020. december. 13. 22:10","title":"Szoboszlai: Télen távozom Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2527870-94fe-41cc-958f-075d67efdd04","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Még egy kört mindenkinek több díjat is elnyert az Európai Filmakadémia gáláján.","shortLead":"A Még egy kört mindenkinek több díjat is elnyert az Európai Filmakadémia gáláján.","id":"20201213_Folyamatosan_be_vannak_csipve_az_idei_legjobb_europai_filmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2527870-94fe-41cc-958f-075d67efdd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565413b-aad6-4cba-baf5-4490dc4c6d25","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_Folyamatosan_be_vannak_csipve_az_idei_legjobb_europai_filmben","timestamp":"2020. december. 13. 07:40","title":"Folyamatosan be vannak csípve az idei legjobb európai filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]