Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánybiztos érdektelen, irracionális epeömlésnek tartja a kritikákat, amiket a gázkamrázó írására kapott, elolvasni sincs kedve őket. Szerinte nem véletlenül tart ő ott, ahol tart, szemben a bírálóival.","shortLead":"A kormánybiztos érdektelen, irracionális epeömlésnek tartja a kritikákat, amiket a gázkamrázó írására kapott, elolvasni...","id":"20201212_Demeter_Szilard_Tevedtem_Soros_nem_a_liberalis_Fuhrer_mert_nem_liberalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05191183-4b0a-4580-8d56-58163803f70d","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Demeter_Szilard_Tevedtem_Soros_nem_a_liberalis_Fuhrer_mert_nem_liberalis","timestamp":"2020. december. 12. 11:12","title":"Demeter Szilárd: Tévedtem, Soros nem a liberális Führer, mert nem liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált, hogy nélküle másképp alakult volna a 20. század kultúrája. Sőt, és ez jelzi fontosságát, a 21-iké is.","shortLead":"John Lennon élete is, halála is különös volt. Előtte is tudta a világ, de idén negyven éve mindenképp világossá vált...","id":"202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbd16d-5e8f-4807-8300-45d7232df69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa62dbd-dff6-49c5-ad4a-0c59c6cc53d8","keywords":null,"link":"/360/202050_john_lennon__egy_nehez_nap_negyven_eve","timestamp":"2020. december. 12. 16:00","title":"„Nem volt semmi személyes” - mondta John Lennon gyilkosa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább redukálná a doboz tartalmát, és töltőkábelt sem adna a telefonhoz.","shortLead":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább...","id":"20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb528615-7a91-4ac0-bcb8-8e4474028212","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","timestamp":"2020. december. 13. 08:03","title":"Töltőkábel sem lesz az iPhone-ok dobozában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776f865-7dd1-4e23-b0d5-2d2f5212bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","timestamp":"2020. december. 12. 19:53","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, most kiderül, milyen lesz a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]