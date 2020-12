Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban már hibahatáron túli, 4 százalékos az ellenzék előnye a kormánypárttal szemben.","id":"20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7dce8a-96ac-4cfb-a89a-b93b4405a763","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_publicus_fidesz_ellenzek_kutatas","timestamp":"2020. december. 15. 14:35","title":"Publicus: Már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok tulajdonosainak életét.","shortLead":"Igen hasznos funkciót adott a Google asszisztenséhez, amely ezzel még kényelmesebbé teheti az okosabb otthonok...","id":"20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0acdd28-4cfc-4f35-83a2-3581aa481cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_assistant_scheduled_actions_funkcio","timestamp":"2020. december. 15. 12:33","title":"Még hasznosabb lehet otthon a Google hangos asszisztense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész erről a Guardiannek beszélt. 