Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.

A Marylandi Egyetem és a Szingapúri Egyetem közös kutatása a lézeralapú navigációs rendszerrel dolgozó robotporszívók által továbbított adatokat elemezte. A szakemberek jelfeldolgozást és mesterséges intelligenciát bevetve azonosítani tudták azokat a tévécsatornákat, amelyek abban a helyiségben szóltak, ahol a porszívó is dolgozott, azaz a kis robot egyfajta mikrofonként funkcionált. A kutatók arra kívántak ezzel rávilágítani, hogy az olyan eszközök, amelyek fényérzékelőket és lidartechnológiát használnak,

hangot tudnak továbbítani, még akkor is, ha nincsen mikrofonjuk.

A robotporszívók is ilyesfajta navigációs rendszerrel dolgoznak: visszaverődő jelekkel térképezik fel a szobát. Az már korábban is felvetődött, hogy a gyakran felhőben tárolt lakástérképek adatvédelmi kockázatot jelenthetnek, hiszen hozzáférhetővé tehetnek az otthonnal és az életmóddal kapcsolatos információkat.

A kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy vajon a hangrögzítést illetően jelent-e biztonsági kockázatot a robotporszívók Lidar rendszere. A hanghullámon ugyanis megrezegtetik a tárgyakat, és ezek a rezgések visszaverődnek, így kis eltéréseket keltenek a fényben. A porszívók lidarja lézerfénnyel vizsgálja a környezetet, és érzékeli a visszavert fényt. Persze a porszívó érzékelőjéhez érkező szórt jel csak a hanghullámok visszanyeréséhez szükséges információk töredékét adja, és éppen ez volt a kutatás lényege: vissza lehet-e állítani ezekből az értelmes hangokat.

Végül a szakemberek számítógépes rendszere, amely a LidarPhone nevet kapta, 90 százalékos pontossággal azonosította egyetlen percnyi felvételből az adott televíziós műsort.

Nagyon komoly fenyegetésről van szó, figyelembe véve, hogy sokan kommunikálnak mobiltelefonon keresztül, számos érzékeny adatot kiadva magukról, illetve számítógépen is rengetegen tartanak megbeszéléseket. Amit pedig a televízióban néznek, az felfedheti politikai beállítottságukat, ami döntő fontosságú lehet annak, aki manipulálná a választásokat – hangsúlyozták a kutatók előadásukban a SenSys 2020 konferencián. Azt is hozzátették, hogy a robotporszívó csak egyetlen példa a lidaralapú kémkedési lehetőségre. Sok egyéb eszközt is érhet ilyesfajta támadás, például az arcfelismerővel rendelkező okostelefonokat vagy a mozgásérzékelésre használt infravörös szenzorokat.

