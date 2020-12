Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz. Meglepő mellékszálai is lehetnek a mostani botránynak. ","shortLead":"Valóban nem tett meg mindent a Pornhub a felhasználók és a feltöltött tartalmak szűrésénél, de ez nem csak rá igaz...","id":"20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17973578-4c41-4b9f-80b9-7b0ec2521169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d958448-4e41-4f31-aceb-5709f1035ad3","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Pornhub_botrany_mastercard_visa_porno_internet","timestamp":"2020. december. 15. 18:00","title":"Pornhub: hosszú évek botrányai kellettek, hogy eljussunk a bojkottig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. ","shortLead":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is...","id":"20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bbddf-5735-4415-bbae-abbf5ec15ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"Maruzsa: A téli szünet végén ismét tesztelik a tanárokat, a középiskolásoknak január 11-én kezdődik a normál oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","shortLead":"Sokat késik az 1 000 lóerős Mercedes-AMG One, de az ígéretek szerint jövőre tényleg megérkezik. ","id":"20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=582b808b-bcd9-4c62-b709-bbdb80979c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd63035-4437-4286-8a32-cacede08ef70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_f1technika_a_kozutakon_jon_a_mercedesamg_one_hipersportkocsi","timestamp":"2020. december. 16. 12:21","title":"F1-technika a közutakon: jön a Mercedes-AMG One hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","shortLead":"Feljelentést is tettek az öt éves kisfiú szülei a fővárosi óvodában történtek miatt.","id":"20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61d0f1b5-8083-43f6-8072-a42e64bed25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d636fac0-691a-4116-9e22-bd86d9a934a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szappannal_moshattak_ki_egy_gyerek_szajat","timestamp":"2020. december. 16. 17:53","title":"Szappannal moshatták ki egy gyerek száját egy óvodában, azóta is pszichológushoz jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási összeg.","shortLead":"MacKenzie Scott ezt néhány hónap jótékonykodott el ennyi pénzt. Meg se kísérelje forintra váltani, ez így is óriási...","id":"20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33930061-a148-465f-99a1-38ff2fb3e042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_jeff_bezos_exfelesege_mackenzie_scott_adomany_jotekonykodas_csaladok","timestamp":"2020. december. 16. 14:16","title":"Elképesztő összeget, 4 milliárd dollárt adott családokat segítő szervezeteknek Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Rövid időn belül harmadszor kért bocsánatot Deutsch Tamás az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. A képviselő ügye alaposan megosztotta a legnagyobb európai parlamenti képviselőcsoportot.","shortLead":"Rövid időn belül harmadszor kért bocsánatot Deutsch Tamás az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. A képviselő ügye...","id":"20201215_Deutsch_kizaras_bocsanatkeres_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56eb971-cb5f-4cf2-b1f7-46195915e3f9","keywords":null,"link":"/eurologus/20201215_Deutsch_kizaras_bocsanatkeres_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 15. 16:39","title":"Deutsch megint bocsánatot kért és visszavonta szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és a kliens között.","shortLead":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és...","id":"20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54669193-ee8d-4d2d-bd7e-be15ddf4562d","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","timestamp":"2020. december. 16. 13:38","title":"Körösényi András: Orbánnak már fejedelmi hatalma van, Mészáros pedig nem stróman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]