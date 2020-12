Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","id":"20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eee6e4-9afe-41c4-8165-580c9cb39fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2020. december. 19. 11:45","title":"Kisebb tűz volt egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","shortLead":"Orbán azt mondta, nincsenek átütő jó hírei.","id":"20201218_Orban_kossuth_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63311f16-29c5-46eb-a88e-35fd3463a476","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Orban_kossuth_jarvany","timestamp":"2020. december. 18. 07:51","title":"Orbán: Idén kis karácsony lesz, a 25-26-i rokonlátogatásról le kell mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 7335 beteget ápolnak, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 7335 beteget ápolnak, közülük 564-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201218_187_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4d4c5f-cff1-4417-bfbe-e305d33bf708","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_187_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. december. 18. 09:07","title":"187 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában is felbukkannak.","shortLead":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában...","id":"20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df873d-88e3-452d-8cae-6d0c275df1ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","timestamp":"2020. december. 18. 19:15","title":"Így emlékezik Obama az amerikai születését kétségbe vonó Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7400fde-00ad-4007-87f7-81567b71cecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az evangélikus lelkész nem is védekezhetett a zaklatási vádak ellen, állítják.","shortLead":"Az evangélikus lelkész nem is védekezhetett a zaklatási vádak ellen, állítják.","id":"20201218_donath_laszlo_egyhazkozseg_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7400fde-00ad-4007-87f7-81567b71cecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e26dca-fbfe-4332-aedb-0f0cc4d96b09","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_donath_laszlo_egyhazkozseg_zaklatas","timestamp":"2020. december. 18. 18:35","title":"Közleményben áll ki egyházközsége Donáth László mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]