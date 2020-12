Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban egy fertőzőbb koronavírus-törzs terjed, amit nem tudnak egyelőre kontroll alatt tartani. ","shortLead":"Egyre több európai ország tiltja le az Egyesült Királyságból érkező repülőgépeket, miután a szigetországban...","id":"20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d329d2b6-968f-4add-86ac-6ee3dcd282e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135855c6-4f56-4581-9a74-327a2d3fc94e","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Magyarorszagra_meg_johetnek_a_brit_repulok_nyolc_EUs_orszagba_mar_nem","timestamp":"2020. december. 20. 20:36","title":"Magyarországra még jöhetnek a brit repülők, nyolc EU-s országba már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé válogatást a Spotify-on.","shortLead":"… és nem találta hasznosnak, noha a volt miniszterelnök kitett magáért: Very Feri Christmas címmel tett közzé...","id":"20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d100a7-0dbe-4548-bb6b-7f11b30af7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181377d9-d953-4a90-949f-7a8c6fbba481","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kocsis_Mate_megtekintette_Gyurcsany_karacsonyi_lejatszasi_listajat","timestamp":"2020. december. 19. 17:26","title":"Kocsis Máté megtekintette Gyurcsány karácsonyi lejátszási listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án, vasárnap este.","shortLead":"A betlehemi csillag titkairól sugároz online ismeretterjesztő műsort a Svábhegyi Csillagvizsgáló december 20-án...","id":"20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4cba8-cf19-4ca9-aaf4-59cf6502ec9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162f29ed-1729-425a-acf6-4328f7d654eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_betlehemi_csillag_titkai_video_svabhegyi_csillagvizsgalo","timestamp":"2020. december. 20. 08:03","title":"A betlehemi csillag titkairól lesz ma este egy online előadás, magyar nyelven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","shortLead":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","id":"20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41776a45-ff6d-43c9-952c-abcf01fbae65","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","timestamp":"2020. december. 20. 12:41","title":"Áll a bál a Győri Hulladékkezelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","shortLead":"Két előzést láthatunk a kisfilmen, mindkettő minimum problémás.","id":"20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e6024b7-bf97-43b1-b982-fade6da130aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111595b-8cb2-49e7-abcd-a90475388a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Ujabb_video_kerult_elo_egy_olyan_soforrol_akinek_el_kene_venni_egy_eletre_a_jogsijat","timestamp":"2020. december. 19. 12:34","title":"Újabb videó került elő, egy olyan sofőrről, akinek egy életre el kéne venni a jogsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]