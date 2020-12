Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is szeptemberre kellett halasztani.","shortLead":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is...","id":"20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b879b482-5ea9-42ac-a318-0a5dae1482d4","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","timestamp":"2020. december. 21. 09:33","title":"Az Oscar-gála mellett a hollywoodi filmmúzeum megnyitása is csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nemzetközi bizonytalanság megtette a hatását, zuhanással indította a forint a hetet.","shortLead":"A nemzetközi bizonytalanság megtette a hatását, zuhanással indította a forint a hetet.","id":"20201221_361_forint_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61c14d0-4757-48e8-8661-fa0ec475c132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_361_forint_euro","timestamp":"2020. december. 21. 15:27","title":"361 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek a boltokba. Egy amerikai Walmart-áruházban elszabadultak az indulatok.","shortLead":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek...","id":"20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c2e11-cf69-44f4-99f4-f6bcd18bc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","timestamp":"2020. december. 22. 09:45","title":"Egymást püfölte két nő egy PlayStation 5 miatt Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus közbeszólt.","shortLead":"A koronavírus közbeszólt.","id":"20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62e1dc7-7b30-45f8-8580-9e067233edb9","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","timestamp":"2020. december. 20. 14:09","title":"Csúszhat a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","shortLead":"A többletmunkát nem lehet ennyivel lerendezni. ","id":"20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b126ce-559c-4c89-b68e-29a40fd6fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8842e986-d12a-4d86-a890-d42e90f3a0ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Megalazonak_tartottak_es_visszaadtak_a_10_ezer_forintos_jutalmat","timestamp":"2020. december. 20. 20:25","title":"Megalázónak tartották és visszaadták a 10 ezer forintos jutalmat a csepregi otthon dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját weboldalukon folytatják. Megpróbálták, de nemrég rájöttek, hogy mindenkinek jobb lesz, ha továbbra is a YouTube-on teszik közzé a meséket.","shortLead":"A KerekMese csatorna áprilisban 948 milliós nézettségnél járt a YouTube-on. Alapítói akkor úgy döntöttek, saját...","id":"20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b759e9e4-9539-4493-aa4a-4e888e64ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9fac62-2ab6-48f3-a533-71687b533e94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_legnepszerubb_magyar_youtube_csatorna_kerekmese_videoi","timestamp":"2020. december. 21. 00:03","title":"Visszatért a YouTube-ra a legnépszerűbb magyar csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvényben.","shortLead":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz...","id":"20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105571e4-805a-4f62-a114-a5375a9d6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","timestamp":"2020. december. 21. 05:40","title":"Már a kompok sem járnak Dover és Calais között a koronavírus új változata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","shortLead":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.



","id":"20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bb61d-222a-4f58-9a38-4af1fc924d59","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. december. 21. 09:24","title":"Müller Péter elkapta a koronavírust: \"Istennél nagyobb dramaturg nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]