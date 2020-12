Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94027b1-506a-4959-8117-7377b212c6f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","timestamp":"2020. december. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindenki az óvóhelyre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük az ünnepeket? ","shortLead":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük...","id":"20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec04580-355e-4b24-84a9-cb267d20842a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","timestamp":"2020. december. 22. 09:30","title":"Meghitt karácsony – együtt vagy egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6692d6c8-7ac4-46e4-9283-e2c783bcdcaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karácsony után kezdődik az országban az oltási kampány, az év végéig 1,3 millió vakcinához fognak hozzájutni.","shortLead":"Karácsony után kezdődik az országban az oltási kampány, az év végéig 1,3 millió vakcinához fognak hozzájutni.","id":"20201223_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6692d6c8-7ac4-46e4-9283-e2c783bcdcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15df6f0-603e-40a8-ad2a-6e3855fea63e","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 23. 13:56","title":"Egyetlen nap alatt 962 koronavírusos beteg halt meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben volt.","shortLead":"Egy motoros gázolta el az elefántbébit Thaiföldön. Az állat szerencséjére egy szolgálaton kívüli mentős is a közelben...","id":"20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910c611f-c0d1-4683-bec7-e13b343679de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb4dcde-2c92-4a1d-bb73-a37c4174995f","keywords":null,"link":"/elet/20201221_mento_gazolas_elefant_ujraelesztes","timestamp":"2020. december. 21. 18:22","title":"Videó: Egy mentős élesztette újra az elgázolt kiselefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó. A kormányzati háttérintézmény szokás szerint titkolja, mennyibe került, és miért pont azok csinálták, akik.","shortLead":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó...","id":"20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7653f5-4a33-4104-a3a2-034c4fbfcebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"A kormány leckét ad mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","shortLead":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","id":"20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711c571-fd72-4747-bb3d-29c4143325ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","timestamp":"2020. december. 23. 13:23","title":"Megjelent a rendelet a törlesztési moratórium meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte, milyen volt nőként a pályán.","shortLead":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte...","id":"20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b3a37-0ed7-4642-89ca-014f3cf0cd89","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","timestamp":"2020. december. 22. 13:16","title":"Polgár Judittal beszélgetett a Netflix sakkozós sikersorozatának főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és tucatnyi másik ételt. Nem adják olcsón, de állítólag megéri.","shortLead":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és...","id":"20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe2b08-df52-4de3-9036-d88b633ea177","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","timestamp":"2020. december. 23. 12:03","title":"19 féle ételt tud készíteni az új konyhai robot, és ha kell, tanul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]