Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint az egyesült ellenzék 4-5 százalékkal magasabb támogatottsággal bír, mint a kormánypártok.\r

\r

","shortLead":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint...","id":"20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4496055-4a57-454f-a7d2-000fbc327686","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 23. 16:12","title":"Újra esett a Fidesz, már a bizonytalanok is többen vannak, mint a kormánypártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erősebben fertőző vírusvariáns először a briteknél jelent meg.","shortLead":"Az erősebben fertőző vírusvariáns először a briteknél jelent meg.","id":"20201223_koronavirus_mutacio_nagy_britannia_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ff2ee-8040-40ab-9d3a-826e3be73963","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_mutacio_nagy_britannia_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 23. 06:08","title":"Már a németekhez is eljuthatott az újabb koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már a jövő, azaz az iPhone 13 érdekel. Nemrégiben egy koncepcióvideó is készült az egyelőre még nem is létező modellről.","shortLead":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már...","id":"20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9737479-2b7d-4efe-b61d-d55bc943d006","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","timestamp":"2020. december. 23. 09:03","title":"Tetszene, ha ilyen lenne? Koncepcióvideó az iPhone 13-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek, a kórházban fekvők és a lélegeztetőgépen lévők száma is. ","id":"20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bc1d21-0049-44bf-a003-c3daaa5daafe","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Koronavirus_113_halott_3292_uj_fertozott","timestamp":"2020. december. 24. 09:29","title":"Koronavírus: 113 halott, 3292 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","shortLead":"A szabályok január 6-ig lesznek érvényben, de bármikor felülvizsgálhatják őket.","id":"20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a3e871-52d3-49a4-b9b5-57e286a9adfa","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Franciaorszag_hatar_NagyBritannia","timestamp":"2020. december. 22. 22:24","title":"Franciaország újranyitja határait a Nagy-Britanniából érkezőknek, ha van negatív tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299","c_author":"Csaba László","category":"360","description":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk.\r

","shortLead":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején...","id":"20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ae3ee-a3de-4b96-9dca-1a9b176927ed","keywords":null,"link":"/360/20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 17:00","title":"Csaba László: Minden másképp lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f99991b-49b9-46f3-bc47-ca09e00ff358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi amikor elkapták, azt írta egy ismerősének, hogy „Gaz van itt va rendorok”.","shortLead":"A férfi amikor elkapták, azt írta egy ismerősének, hogy „Gaz van itt va rendorok”.","id":"20201223_ezsebetvaros_prostitucio_kenyszerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f99991b-49b9-46f3-bc47-ca09e00ff358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd249-ee33-4dc1-b743-e951e59d79ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_ezsebetvaros_prostitucio_kenyszerites","timestamp":"2020. december. 23. 08:19","title":"Megerőszakolt és prostitúcióra kényszerített egy fiatal nőt egy erzsébetvárosi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt. A játék akkori fogadtatása negatív volt, most viszont bizakodnak a fejlesztők.","shortLead":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt...","id":"20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc331c41-7989-4565-9287-8223b115a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","timestamp":"2020. december. 23. 18:03","title":"Már a tesztelés fázisában a mobilos Diablo, a Diablo: Immortal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]