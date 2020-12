Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","shortLead":"A kutatók által vizsgált fertőzött anyák vérében vagy méhlepényében sem találták meg a vírust.","id":"20201223_Varandos_anya_magzat_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf9a254-3349-4f38-bced-93e047da9df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_Varandos_anya_magzat_virus","timestamp":"2020. december. 23. 21:11","title":"A várandós anya nem adja tovább a magzatnak a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei karácsonnyal. Menni? Nem menni? Vásárolni? Ajándékozni? Mi lesz az ünnepet egyedül töltő szülőkkel, és mégis, mennyire lesz borzasztó a videochat-karácsony? Szerkesztőségünk tagjai főleg ezeket a kérdéseket boncolgatták, amikor arról kérdeztük őket, hogyan ünnepelnek idén. A megvalósítást illetően némiképp eltérnek a módszerek, egy valami azonban közös: a felelősség most mindenkinek hatalmas súlyként nehezedik a vállára.","shortLead":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei...","id":"20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5464569e-bb5a-4c24-86e9-a05befa59e91","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"„Letaglóz a gondolat, hogy anyám egyedül tölti a szentestét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják a megállapodás szövegét.","shortLead":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják...","id":"20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b8926c-e52b-4269-9ace-72106ccb9567","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","timestamp":"2020. december. 24. 19:43","title":"Macron a brexit-megállapodásról: Kifizetődött Európa egysége és ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","shortLead":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","id":"20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd7886-4f26-4e3a-b6ff-65125ddfdb23","keywords":null,"link":"/elet/20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","timestamp":"2020. december. 25. 15:41","title":"Ferenc pápa szerint mindenkinek elérhetővé kell tenni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b1ccfa-ebb0-4674-af10-9846375361e9","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztosak vagyunk benne, hogy minden családnak megvan a maga bejáratott karácsonyi playlistje, amelyre évek óta jól esik fát díszíteni, vacsorát készíteni, ajándékozni. A hvg.hu Kult rovatának is van egy ilyen ünnepi, virtuális „válogatáskazettája”, ám ezúttal szándékosan olyan zenéket tettünk a szalagra, amelyek nem a nagy karácsonyi klasszikusok, a Jingle Bells, az All I Want For Christmas és társainak feldolgozásai. A miénk egy rendhagyó karácsonyi különkiadás Vivaldival, indie zenével, Elvisszel és finn metállal. ","shortLead":"Biztosak vagyunk benne, hogy minden családnak megvan a maga bejáratott karácsonyi playlistje, amelyre évek óta jól esik...","id":"20201224_Louis_Armstrongrol_ma_is_beugrik_anyam_mezeskalacsanak_illata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06b1ccfa-ebb0-4674-af10-9846375361e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb627608-2ccb-4a06-ae04-97b83e724269","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Louis_Armstrongrol_ma_is_beugrik_anyam_mezeskalacsanak_illata","timestamp":"2020. december. 24. 20:00","title":"Louis Armstrongról ma is beugrik anyám mézeskalácsának illata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Judit írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46fa1276-788f-4b1f-bd92-99d7a923c884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad17f3ff-e183-4de4-960e-bedd2438f5e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201224_Nincs_egy_pillanatnyi_nyugalom__de_mar_nem_felek","timestamp":"2020. december. 24. 09:30","title":"Nincs egy pillanatnyi nyugalom – de már nem félek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee8aa5d-9ab9-4007-a02c-ce13c8f82270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német Thomas Tuchel szerződése 2021 nyaráig lett volna érvényes. ","shortLead":"A német Thomas Tuchel szerződése 2021 nyaráig lett volna érvényes. ","id":"20201224_kirugtak_a_PSG_vezetoedzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee8aa5d-9ab9-4007-a02c-ce13c8f82270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9373c3df-a87f-4d14-976c-f07c48677a84","keywords":null,"link":"/sport/20201224_kirugtak_a_PSG_vezetoedzojet","timestamp":"2020. december. 24. 12:50","title":"Sajtóhírek szerint kirúgták a PSG vezetőedzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]