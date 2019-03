Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","shortLead":"A 24 éves sofőr ugyan kiszállt, és megkérdezte az asszonyt, hogy jól van-e, de ezután továbbhajtott. ","id":"20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ae9df3-80a7-4c24-83b1-1715196d001b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e81ed59-828e-4bbd-bd83-b52bc8f781c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Tolatas_kozben_utotte_el_a_jardan_allo_gyalogost","timestamp":"2019. március. 19. 13:56","title":"Tolatás közben ütötte el a járdán álló gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","shortLead":"Ez lesz a negyedik változata a Ceed családnak.","id":"20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae51c77e-c542-4fb1-a215-2521edb8decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44efc97b-9118-4dcb-bad8-e2cb87051468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_kia_ceed_crossover_szabadido_auto","timestamp":"2019. március. 19. 12:37","title":"Hivatalos: jön a Kia Ceed Crossover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos madarak tájékozódási képessége, de más állatfajok esetében is megfigyelhető a jelenség. A kutatók azonban hiába próbálták meg az embereknél is kimutatni, nem jártak túl sok sikerrel. Egészen mostanáig.","shortLead":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos...","id":"20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3637a-e102-4253-a5ac-690b0336a74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","timestamp":"2019. március. 20. 09:03","title":"Bebizonyították: néhány ember agya valóban képes érzékelni a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9227d503-dace-4fae-9b48-42184f3c7a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46b1bfc-7f9a-4722-8ebe-1a96c3f1195d","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Bors_Vajna_Timeanak_koltoznie_kell","timestamp":"2019. március. 19. 06:01","title":"Bors: Vajna Tímeának költöznie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén látható lesz egy interjú szerint. ","shortLead":"Nem csak az akkumulátor, a képminőség javítása is fontos küldetés a mobilgyártók számára. Utóbbi eredménye még idén...","id":"20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa4bc47-d28c-4503-a916-e92a8bfae01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f93ef-2494-4259-ae44-55518846cfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_qualcomm_judd_heape_64_100_megapixeles_kamera_mobilfotozas","timestamp":"2019. március. 18. 19:03","title":"Készüljön, jönnek a 64 és 100 megapixeles kamerájú mobilok, ráadásul még idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]