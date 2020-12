Ha mesterséges intelligenciával kombinálnak egy fitneszkövetőt, akkor az megtanítható, hogy felismerje a legkülönfélébb, egymástól akár csak kevéssé eltérő gyakorlatokat is. A Bosch Sensortec újdonságával ilyen eszközök készíthetők majd.

A fitneszkarkötők lépésszámlálókként indultak pár éve, majd a fejlettebb technológiák (pl. GPS, giroszkóp) integrálása révén már azt is tudták, hogy hova és milyen gyorsan kocogtak, futottak a viselőik. Később még fejlettebbek lettek, és már meg tudtak különböztetni olyan mozgásformákat is, mint az úszás vagy a biciklizés, így még pontosabb adatokat szolgáltathattak.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy például az úszás közben is sokféle különböző mozdulatsor létezik, de a aktivitáskövetők ezt nem veszik figyelembe. A Bosch Sensortec viszont egy olyan, mesterséges intelligenciával kombinált mozgásérzékelőt fejlesztett, amelyik alkalmas a különféle mozdulatsorok észlelésének megtanulására és későbbi automatikus felismerésére.

© Bosch Sensortech

A nem túl fantáziadús nevű BHI260AP önállóan tanuló érzékelő kellően kisméretű ahhoz, hogy beépíthető legyen akár vezeték nélküli fejhallgatókba is. Alapból több mint 15 különböző, előre megtanult fitnesz tevékenységet ismer. Ez pedig már jó kiindulást jelent ahhoz, hogy a sportoló elkezdje az edzést, és később a tevékenységek adatbázisának bővítése is igen egyszerű. Ráadásul az előre megtanult tevékenységek a felhasználó technikájához vagy stílusához is igazíthatók, azaz az összegyűjtött adatok és az egyéb kalkulált mutatók jóval pontosabbak annál, mintha mondjuk az elégetett kalóriák számát látnánk.

© YouTube/Bosch Sensortech

Miután az eszköz megtanult egy új tevékenységet, semmit sem kézzel beállítani, ugyanis a mozgásérzékelő elég okos ahhoz, hogy felismerje a tevékenységet, és automatikusan elindítsa a mozgáskövetést. Ahelyett, hogy a felhasználó jelentést kapna arról, hogy 20 percig emelte a súlyokat, részletes értesítést kap minden kapcsolódó mozdulatról. Mivel az érzékelő személyenként képezhető, akár figyelmeztetheti is a felhasználót, ha a mozdulatai eltérnének az ideálistól, amit a mesterséges intelligencia képzésénél határoztak meg.

A mesterségesintelligencia-alapú tanulás a chipben történik, ami nemcsak azt jelenti, hogy az adatok titkosak, hanem azt is, hogy a sportolónak nem kell az edzés alatt elérhető távolságban tartania a telefonját.

