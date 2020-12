Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","shortLead":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","id":"20201224_anglia_kamionos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f6a08-5987-4041-a7e1-fa6fb3608a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_anglia_kamionos_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 21:44","title":"A kerítésen át dobálnak élelmet az Angliában rekedt kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","shortLead":"A francia elnök tünetmentes, hazamehet a karanténból. ","id":"20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f22a66-e908-4026-82f8-c51399670e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Meggyogyult_koronavirus_Emmanuel_Macron","timestamp":"2020. december. 24. 14:55","title":"Meggyógyult a koronavírusból Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem fesztiválmeghívásaik nem voltak idén, pedig az anyagok minőségén és energiáin nem múlott volna, hogy hatalmas bulikat csapjanak. Közéleti odamondogatás, melankólia, szerelmes ihletettség és kordbársonyos boldogság – ezekről szólnak 2020 legjobb magyar lemezei. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem...","id":"20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731655d1-51ca-4065-a90f-35deeb6873d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","timestamp":"2020. december. 25. 19:15","title":"Merünk még kritikátlanul boldognak lenni? – ezek voltak 2020 legjobb magyar lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460bbbfc-367a-4ebb-a26f-2680c36abe04","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A haza vagy haladás régi dilemmájára ad avítt válaszokat az Orbán-kormány a „hanyatló Nyugat” elleni harcával. A nemzeti bezárkózás mindig zsákutcának bizonyult.","shortLead":"A haza vagy haladás régi dilemmájára ad avítt válaszokat az Orbán-kormány a „hanyatló Nyugat” elleni harcával...","id":"202051__orbani_nyugatellenesseg__kuruclabanc_viszaly__nadudvar_es_napoly__tartozik_es_kovetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460bbbfc-367a-4ebb-a26f-2680c36abe04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef46c83-7cf2-4c10-923b-90d1f7cf6ece","keywords":null,"link":"/360/202051__orbani_nyugatellenesseg__kuruclabanc_viszaly__nadudvar_es_napoly__tartozik_es_kovetel","timestamp":"2020. december. 25. 07:00","title":"Orbán elavult választ ad a kétszáz éves kérdésre: \"Nyugat-e vagy Kelet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jó hír viszont, hogy csökken a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Jó hír viszont, hogy csökken a kórházban ápoltak száma.","id":"20201225_romania_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d1c30c-4a16-4a3a-b5bd-d459eb29cd06","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_romania_koronavirus","timestamp":"2020. december. 25. 19:35","title":"Meghaladta a 15 ezret a járvány áldozatainak száma Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki aktivista megmérgezéséhez. Két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Szobol nemrég bekopogott ahhoz az ahhoz az FSZB-munkatárshoz, akinek a feltételezések szerint köze van az ellenzéki...","id":"20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac87db-106c-455b-8f9e-1401c50c0176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ef13d-5ca2-4029-bfbc-8fa6a4f81265","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_navalnij_szobol_oroszorszag","timestamp":"2020. december. 25. 16:59","title":"Eljárást indítanak Navalnij ügyvédje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A foci ünnep idején is fontos.","shortLead":"A foci ünnep idején is fontos.","id":"20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f3904-0796-4ed1-9fa1-98e9df36f648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","timestamp":"2020. december. 25. 14:00","title":"A Vasas 350 millió forintos ajándékot kapott karácsonyra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","shortLead":"Egy december 24-ei kormányhatározat az alapítvány vagyonkezelésébe adja a Tigris utcai épületet. ","id":"20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c2fa2f-59e5-4640-862b-b79c66b90337","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Duna_Televizio_volt_szekhaz_SZFE","timestamp":"2020. december. 24. 10:49","title":"A Duna Televízió volt székházát kaphatja meg az SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]