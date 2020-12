Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","shortLead":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","id":"20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89395ee-0415-403e-999a-a62290979310","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","timestamp":"2020. december. 27. 13:06","title":"Indoklás nélkül lefújták Putyin év végi találkozóját az üzleti vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35991e3-6607-4417-89a9-e891049d8fca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég felvásárolta a Neverware nevű fejlesztőcéget, amely a Chrome OS nyílt forráskódú változatára támaszkodva összehozta, hogy bármilyen számítógépre telepíteni lehessen az operációs rendszert.","shortLead":"A Google nemrég felvásárolta a Neverware nevű fejlesztőcéget, amely a Chrome OS nyílt forráskódú változatára...","id":"20201226_google_chrome_os_opercios_rendszer_pc_mac_cloudready_neverware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a35991e3-6607-4417-89a9-e891049d8fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814aa12f-9463-4bd9-b8d5-a65409d370c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_google_chrome_os_opercios_rendszer_pc_mac_cloudready_neverware","timestamp":"2020. december. 26. 12:03","title":"Nem kell kidobni a régi számítógépeket, könnyű lesz feltenni rájuk a Google rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","shortLead":"A legfontosabb vízipólós szaklap által felkért 40 zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat döntött.","id":"20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19be5bbe-44b0-43f0-89c3-8a52816a76c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f4276-731d-4c38-85c7-3e9b0cedb2fe","keywords":null,"link":"/sport/20201227_Benedek_Tibor_a_vilag_legjobb_vizilabdazoja_total_waterpolo_szavazas","timestamp":"2020. december. 27. 12:31","title":"Benedek Tibort választották a világ legjobb vízilabdázójának az elmúlt 20 évből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő üzletemberrel beszélgettem arról, hogyan érinti őket üzletileg és személyesen a koronavírus. A hvg.hu évvégi sorozatába a velük felvett beszélgetésekből szemezgettem.","shortLead":"Az egyik legizgalmasabb újságírói feladatom az volt az idén, hogy hét, a leggazdagabbak toplistáján szereplő...","id":"20201228_milliardosok_jarvany_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1f6d58-d76e-4f40-9133-d4181cd4d4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008be9d2-824d-4354-af85-8375abb09548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_milliardosok_jarvany_vege","timestamp":"2020. december. 28. 11:00","title":"Magyar milliárdosok, akik ugrásra készen várják a járvány végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f0057b-b2fd-48dc-a635-d81993d48373","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák.","shortLead":"Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és...","id":"20201227_Ot_nap_alatt_csaknem_ezer_egeszsegugyi_dolgozot_oltanak_be_a_Delpesti_Centrumkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f0057b-b2fd-48dc-a635-d81993d48373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99032389-9259-4948-b0f4-e6edcf7a15f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Ot_nap_alatt_csaknem_ezer_egeszsegugyi_dolgozot_oltanak_be_a_Delpesti_Centrumkorhazban","timestamp":"2020. december. 27. 14:54","title":"Öt nap alatt csaknem ezer egészségügyi dolgozót oltanak be a Dél-pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","shortLead":"Eddig úgy tudták, csak egy sérültje volt a gázpalack miatt történt robbanásnak.","id":"20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5badaec-92e5-4d18-897a-4d4f591ced61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7ad999-3370-427f-8ad3-c0574278dfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Megis_ketten_serultek_meg_a_hortobagyi_robbanasban","timestamp":"2020. december. 27. 12:06","title":"Mégis ketten sérültek meg a hortobágyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott semmilyen kapcsolatban nem állunk az illetővel. De mi ebben a zavaró? Egyáltalán, miért csinálják ezt a férfiak? Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"A jelenség azért furcsa, mert egy teljesen idegen ember az intimitás hamis érzetét keltve szólít meg minket, holott...","id":"20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252fbc22-a0a7-49dd-a4b4-56382656d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b9da8-1108-4699-8f0b-f7455b310cac","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201227_Miert_hivnak_teljesen_ismeretlen_ferfiak_csillagomnak_vagy_szivemnek","timestamp":"2020. december. 27. 19:21","title":"Miért hívnak ismeretlen férfiak csillagomnak vagy szívemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését követően tüstént nekilátna, hogy honfitársát, Lionel Messit Barcelonából Párizsba csábítsa át.","shortLead":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését...","id":"20201226_Parizsba_tart_Messi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bc341-f8ad-48e8-9de4-7d12c946d9f1","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Parizsba_tart_Messi","timestamp":"2020. december. 26. 16:20","title":"Párizsba tart Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]