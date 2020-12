Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","shortLead":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","id":"20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c665-c3f4-46b9-9dce-c354ddc55232","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","timestamp":"2020. december. 29. 11:25","title":"Csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai és iskolai dolgozók Covid-tesztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","shortLead":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","id":"202051_elhunytak_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd72c-daf5-45ce-8447-6da1200b31a8","keywords":null,"link":"/360/202051_elhunytak_2020ban","timestamp":"2020. december. 29. 11:00","title":"A közélet, a kultúra, a tudomány és a sport 2020-ban elhunyt hazai nagyjai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt a kórházban fekvő gyerekeknek, a koronavírus-járvány miatt azonban több amerikai kórházba is juttatnak a készülékből.","shortLead":"A Nintendo és a Starlight nevű amerikai alapítvány először tavaly adott speciális, könnyen fertőtleníthető játékkonzolt...","id":"20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e766ae40-1ca0-428e-a675-f4f24ce9040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba75c00-d80b-4f04-9c71-2e196391e2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_nintendo_starlight_jatekkonzol_korhaz","timestamp":"2020. december. 29. 16:03","title":"Speciális játékkonzolt készített az amerikai beteg gyerekeknek a Nintendo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Minden művész legnagyobb hőstette, amikor a nyilvánosság elé lép – voltaképp kísérleti célokra ajánlja fel magát, nyíltan demonstrálja a lélek komplexitását” – írja Szabó T. Anna író, költő, aki férjével, Dragomán György íróval az alkotás és a szorongás viszonyát boncolgatja.","shortLead":"„Minden művész legnagyobb hőstette, amikor a nyilvánosság elé lép – voltaképp kísérleti célokra ajánlja fel magát...","id":"20201227_Szabo_T_Anna_Csak_a_legeslegrosszabb_pillanatokat_kell_valahogy_kibirni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043a3dde-ed4f-472d-bfe0-993d6f38bea5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201227_Szabo_T_Anna_Csak_a_legeslegrosszabb_pillanatokat_kell_valahogy_kibirni","timestamp":"2020. december. 27. 20:15","title":"Szabó T. Anna: A félelem akkor jó, ha önvizsgálatra késztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt oltották be elsőként.","shortLead":"A legtöbb tagállamban kórházi dolgozók és idősek kapták meg a vakcinákat. Csehországban azonban a miniszterelnököt...","id":"20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41cfbae-0926-4872-9556-70adfe140060","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_europai_unio_tagallamok_pfizer_biontech_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 06:30","title":"Megkezdődött a nagy uniós oltókampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","shortLead":"A főpolgármester szerint a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy \"elkenje a járvánnyal kapcsolatos adatokat\".","id":"20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1390a11c-ab41-4cb1-b54b-6c06d9047a34","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_karacsony_gergely_jarvany_budapest_fovaros_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. december. 28. 10:28","title":"Karácsony Gergely szerint valószínűleg a hivatalos adatoknál sokkal többen veszítették életüket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci gárdistáknak köszönhette, de most komoly kihívás elé néz az egyházfő. ","shortLead":"Rendhagyó stadionavatót közvetít végig Kovács András Péter. A pápa a veretlenségét eddig elsősorban a svájci...","id":"20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61525353-ab5a-4d57-a199-ec20fb427660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806b001-9bac-41af-9e18-a562e5716397","keywords":null,"link":"/360/20201228_Duma_Aktual_Mikor_a_Papa_helyett_a_papa_all_ki_focizni_a_Gyor_ellen","timestamp":"2020. december. 28. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mikor a Pápa helyett a pápa áll ki focizni a Győr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]