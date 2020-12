Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a91f8aa-3ac2-43d9-9097-1f9a57c5aac3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sabrent megduplázta korábbi adattárolójának – szintén nem elhanyagolható – kapacitását, amely így már 16 TB-ot számlál. Az SSD-t nem szerverekbe, hanem otthoni felhasználásra szánják.","shortLead":"A Sabrent megduplázta korábbi adattárolójának – szintén nem elhanyagolható – kapacitását, amely így már 16 TB-ot...","id":"20201208_sabrent_ssd_16_gb_adattarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a91f8aa-3ac2-43d9-9097-1f9a57c5aac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0c6f2b-fc39-4abb-83f9-80f1406ebed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_sabrent_ssd_16_gb_adattarolas","timestamp":"2020. december. 08. 12:03","title":"Erre minden rámegy, de a nadrágja is: 16 TB-os SSD-t dobnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","shortLead":"A vállalatot nyolc pályázó közül választotta ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a projektre.\r

","id":"20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc33465-aeae-4304-a5b7-d1226384f16d","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_strabag_budapest_balaton_bicikliut","timestamp":"2020. december. 09. 12:29","title":"A Strabag építi a Budapest-Balaton bringaút bevezető szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360...","id":"20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99e002-a918-4b48-8b48-1cf33c6e06ee","keywords":null,"link":"/360/20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","timestamp":"2020. december. 09. 08:16","title":"Radar360: Hatástalan az orosz vakcina, ha ráiszunk, orbáni úton a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem napja.","shortLead":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem...","id":"20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be54d29-b1fa-4832-bd3d-f88f6c28f718","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 05:10","title":"Kezdődik a tömeges oltás az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","shortLead":"Az állam republikánus tisztségviselői újra elmondták: nincs bizonyíték arra, hogy tömeges csalások történtek volna.","id":"20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450542d-00b5-4e74-a3db-a6916637d1b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_georgia_allam","timestamp":"2020. december. 07. 21:53","title":"A második újraszámlálást is Biden nyerte Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó teljesítményének köszönhetően.","shortLead":"Csökkent a magyar export és import, előbbi kevésbé, vélhetően az ipar, és azon belül is a járműgyártás jó...","id":"20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223a980-c6e9-4b0f-9608-181679da734a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_magyar_kulkereskedelmet_is_megfogta_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. december. 09. 10:07","title":"A magyar külkereskedelmet is megfogta a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]