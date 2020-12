A Nintendo amerikai üzletága, valamint az Egyesült Államok egyik jótékonysági szervezete, a beteg gyerekek megsegítésén dolgozó Starlight alapítvány néhány évvel ezelőtt közös munkába kezdett. Ennek eredménye lett a Starlight Nintendo nevű játékkonzol, amit kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy a kórházban fekvő gyerekek is használni tudják.

A tavaly elkészült konzolt eddig csak a Washington állambeli Tacoma város Mary Bridge Gyermekkórházban használták, a Nintendo azonban most úgy döntött, az Egyesült Államok más kórházaiba is elviszi.

© Nintendo

A konzol nem új fejlesztés, hanem a Nintendo Switch egy átalakított változata, amit úgy készítettek el, hogy azt könnyen át lehessen vinni egyik kórteremből a másikba. Továbbá könnyű fertőtleníteni is, így nem kell attól tartani, hogy egyik betegről a másikra kerülnek át a kórokozók.

A konzolra 25 játékot telepítettek, köztük a Super Mario Partyt és a The Legend of Zelda: Breath of the Wildot. A Nintendo és a Starlight szerint a kezdeményezés különösen fontos most, hogy a koronavírus-járvány miatt a gyerekek nem mindig fogadhatnak látogatókat.

