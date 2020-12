Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","shortLead":"Denník N értesülései szerint Milan Lucansky a melegítő felsőjére akasztotta fel magát.","id":"20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ff142-fbb2-488b-b643-651fc36d4ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11deb997-7055-4793-aba0-6339075a2c33","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_Ongyilkossag_szlovak_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. december. 29. 21:55","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt szlovák országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban. Nijeer Parksnak mintegy 1,5 millió forintnyi dollárjába került, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.","shortLead":"Az amerikai Woodbridge városának rendőrei egy olyan férfit tartóztattak le, aki még csak soha nem is járt a városban...","id":"20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4a0268-6377-434a-8412-bb7df22cd08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_letartoztatas_arcfelismero_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. december. 30. 10:33","title":"10 napig volt börtönben, mert tévedett az arcfelismerő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja a jó év legfőbb ismérvének. 2020-at sokak szemében elvitte az aggódás, a düh, a küzdelem, a csalódottság. Közben azonban itt volt velünk végig a remény is. Az pedig, aki az izgalmakat szereti, kifejezetten lubickolhatott a hírekben. Akárhogy is volna, itt vagyunk, túl ezen, most már kicsit könnyebb a visszatekintés is. Tegye meg ön is, idézze fel most az év pillanatait ezekkel a címlapokkal, és szavazzon: melyiket találtuk el leginkább? ","shortLead":"Mit gondol majd 2020-ról az, aki pár év múlva a HVG idei címlapjait nézegeti? Jót aligha. Már ha a nyugalmat tartja...","id":"20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e824dd75-f4f6-409e-89dc-467183f9b332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193b73ce-f709-467b-9018-761cd7f429ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Szavazzon_2020_legjobb_HVGcimlapjara","timestamp":"2020. december. 30. 11:30","title":"Idézze fel 2020-at a HVG címlapjaival, és szavazzon, melyik sikerült a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési intézmények dolgozóira is kiterjeszti a kormány.","shortLead":"Keddig 2461 egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni védőoltást, az ingyenes szűrést pedig szakképzési...","id":"20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3495b2-2638-43b5-b7e0-470b6eab5c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04725cd4-0ab7-4074-ab8a-0d42dd74d310","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_operativ_torzs_maruzsa_zoltannal","timestamp":"2020. december. 29. 12:55","title":"Operatív törzs: Minden iskolát kitakarítanak a téli szünet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előzetes figyelmeztetés nélküli házkutatásra az engedélyt kiadó rendőr és a halálos lövést leadó társa nem dolgozhat tovább.","shortLead":"Az előzetes figyelmeztetés nélküli házkutatásra az engedélyt kiadó rendőr és a halálos lövést leadó társa nem dolgozhat...","id":"20201230_Breonna_Taylor_rendor_kirugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b41705-9266-4da7-9514-79a8ae9aa51c","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Breonna_Taylor_rendor_kirugas","timestamp":"2020. december. 30. 11:35","title":"Kirúgnak két rendőrt, akik ott voltak a Breonna Taylor halálával végződött házkutatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","shortLead":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","id":"20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102fc1-f5b9-47ad-90dd-f4f5a4b1e772","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","timestamp":"2020. december. 30. 13:46","title":"92 ember kapott életfogytiglant Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató azoknak, akik nem akarják elengedni a durrogtatást.","shortLead":"Bár idén bizonyos fajta tűzijátékok eleve forgalomba sem kerülhetnek szilveszterkor, azért készült egy tájékoztató...","id":"20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9417ea-fa22-4e0d-8743-092cf7c1f76b","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_tuzijatek_szilveszter_szabalyok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 14:54","title":"Társasház kertjében lehet petárdázni, az erkélyünkről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","shortLead":"A virológus szerint volt olyan tévhit, amitől ők is a fejüket fogták.","id":"20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e6de3e-3a31-4b74-928e-2e9373ac1a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Kemenesi_Gabor_Covid_vakcina_tevhitek","timestamp":"2020. december. 29. 11:50","title":"Túl gyors a fejlesztés? Meddő leszek? Allergiát okoz? Kemenesi Gábor megválaszolta a legfontosabb kérdéseket a Covid-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]