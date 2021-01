Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos műszer újjáépítését.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos...","id":"20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf1500-c78a-4192-b73c-50d7a1c76e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","timestamp":"2021. január. 04. 12:30","title":"Újjáépítenék az egyik leghíresebb ufóvadász teleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével világszintű zsarnokságra is kell készülni, Trump pedig Reagan óta a legjobb elnök volt.","shortLead":"David Reaboi cége a tavalyi évben lett megbízva amerikai kapcsolatok építésével. Szerinte Joe Biden győzelmével...","id":"20210104_david_reaboi_interju_lobbista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865a003-5982-4f6b-81d6-8ac2a43db15b","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_david_reaboi_interju_lobbista","timestamp":"2021. január. 04. 08:42","title":"A magyar kormány fizetett amerikai lobbistája az agresszív LMBTQ-csoportok ellen küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Daróczy-Gaál Ágnes szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"Daróczy-Gaál Ágnes szerint az embereket érdekeltté kell tenni abban, hogy beoltassák magukat.","id":"20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6927596-c47d-483b-ba73-235a50fe0dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_magyar_orvosok_szakszervezete_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 17:46","title":"Saját zsebből kellene finanszíroznia kezelését annak, aki nem oltatja be magát és az intenzívre kerül - vetette fel a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff2c41e-2f7f-4269-803d-ccdb27e72c79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dominikai lányok több mint harmada 18 éves kora előtt megy férjhez.\r

","shortLead":"A dominikai lányok több mint harmada 18 éves kora előtt megy férjhez.\r

","id":"20210104_Betiltottak_gyerekhazassag_Dominika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff2c41e-2f7f-4269-803d-ccdb27e72c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab4f03-fcc2-4ba4-9885-f52be98ad3d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Betiltottak_gyerekhazassag_Dominika","timestamp":"2021. január. 04. 19:27","title":"2020 végére betiltották a gyerekházasságot Dominikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","shortLead":"A felfrissített szabadidő-autóval jelentősen nagyobb távolság tehető meg elektromosan, mint eddig. ","id":"20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15c546e-d460-4966-9ce9-c3dd5c5d376f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4a5adf-67ce-422f-891d-2a9986a0a196","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megujult_a_zold_rendszamos_bentley_bentayga","timestamp":"2021. január. 05. 07:59","title":"Megújult a zöld rendszámos Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig az orrkúpját horpasztották be.","shortLead":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig...","id":"20210105_utasszallito_madarraj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54b983e-a6df-4076-be6b-dadfdbdece14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_utasszallito_madarraj","timestamp":"2021. január. 05. 08:33","title":"Három repülő is madarakkal ütközött 2021 első napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek ugyanakkor magának kell gondoskodnia róla, hogy a program eltűnjön a gépéről.","shortLead":"December végével hivatalosan is nyugdíjba vonult a Flash technológia alapját meghatározó lejátszó. A többségnek...","id":"20210104_adobe_flash_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7f8799-43f0-48e3-a2b8-e33b1e0ad103","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_adobe_flash_torles","timestamp":"2021. január. 04. 13:27","title":"Most, hogy megszűnt a Flash támogatása, gyorsan törölje le a számítógépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]