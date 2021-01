Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után, hiába a vámmentesség. A nagyok azonban kitartanak, és áremelkedést jövendölnek, mert több lesz a papírmunka, és lassúbb az ügyintézés.","shortLead":"Lesznek olyan, jellemzően kisebb szállítmányozási cégek, amelyek nagy valószínűséggel elvéreznek 2021 januárja után...","id":"20210104_brexit_fuvarozas_waberers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c59302c-d20d-4073-9fa9-d92b7d4e6179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf7aec-699a-4832-ab30-85e4ea43c633","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_brexit_fuvarozas_waberers","timestamp":"2021. január. 04. 14:20","title":"Rengeteg a bizonytalanság, az viszont biztos, hogy áremelést hoz majd a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése érdekében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az eddigi korlátozások további szigorítását tervezik Izraelben az új koronavírus-fertőzések növekedésének csökkentése...","id":"20210103_Hiaba_az_egymillio_beoltott_Izrael_tovabb_szigorit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1898e65-cb3f-49bc-a60d-33b101e5dc62","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Hiaba_az_egymillio_beoltott_Izrael_tovabb_szigorit","timestamp":"2021. január. 03. 11:58","title":"Hiába az egymillió beoltott, Izrael tovább szigoríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli. Az intézkedésnek meg is lett az eredménye, itthon és globálisan is.","shortLead":"A Vodafone Magyarország tavaly áprilisban jelentette be, hogy hitelkártya méretű SIM-kártya-tartóit fele akkora...","id":"20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b94a8-3210-44b3-81ec-99e93a6c7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62046e9-3c52-42d5-ac67-1dc0ccafa008","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_vodafone_kismeretu_sim_kartya_tarto_muanyagszemet","timestamp":"2021. január. 04. 16:33","title":"Már 1,6 tonna műanyagot spórolt a Vodafone csupán azzal, hogy megfelezte a SIM-kártyák tartóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","shortLead":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","id":"20210105_koronavirus_sas_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7162f-8abe-40c7-b4ab-7043c486b15a","keywords":null,"link":"/elet/20210105_koronavirus_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 05. 07:21","title":"Koronavírusos Sas József, állítólag kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","shortLead":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","id":"20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d145917-86b2-4b39-bbc5-799941195ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","timestamp":"2021. január. 04. 15:59","title":"Pizzaszélt dob piacra a Pizza Hut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi helyzetükben. Mindez a kormányra üt vissza, amely még a járvány megszűnését sem tudja majd győzelemként eladni – mondja a Závecz Research ügyvezető igazgatója. Az ellenzék a közös listával megközelíti a Fideszt, ám a kormánypárt támogatóinak csökkenése Závecz Tibor szerint még nem drámai, így 2006 óta nem látott nyílt verseny lesz a 2022-es választásokon. Évindító nagyinterjúnk.","shortLead":"Nehéz éven vagyunk túl a járvány miatt, egyre többen vannak, akik 2021-ben sem remélnek javulást az anyagi...","id":"20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5d29ae-e7d2-44e6-a353-4994db03d2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d16106-3aeb-4dd3-832d-7a89b487d137","keywords":null,"link":"/360/20210104_Zavecz_koronavirus_orban_ellenzek_gyurcsany_valasztas_vakcina_jarvany_kozhangulat","timestamp":"2021. január. 04. 06:30","title":"Závecz Tibor: Már 2021 is arról fog szólni, ki nyeri a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére Molnár Piroskát. A produkció, ha nem is vicces, de tuti sikeres lesz, és a 2022-es választásra forduló évben különösen aktuális.\r

\r

","shortLead":"Az RTL új napi sorozata egy humortalan Drága örökösökbe mártott Jófiúk, de szerencsére megtalálták Róza mama szerepére...","id":"20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfe4cc-f8f0-41fd-9072-d644f1d7b9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_A_polgarmester_lesz_a_helyi_maffiavezer__Megneztuk_a_Keresztanyu_elso_reszet","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"Aki polgármester lesz, azé a helyi maffia – Megnéztük a Keresztanyu első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek jusson megfelelő ennivaló. A kérdés: hogyan lesz kenyér az asztalon?","shortLead":"Ötven százalék: ennyivel több élelmiszert kell előállítani az előttünk álló 30 évben, ha azt akarjuk, hogy mindenkinek...","id":"20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4593d433-be4e-4d9f-b731-f90a7cbd9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc43916-b6b0-492c-8096-87433f2c0b06","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201204_Mibol_sutjuk_a_kenyeret_a_kovetkezo_evtizedekben_OTP_agrar","timestamp":"2021. január. 03. 19:30","title":"Miből sütjük a kenyeret a következő évtizedekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]