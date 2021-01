A NASA még 2019 elején jelentette be, hogy a következő években új űrtávcsövet küldene fel a világűrbe. Ez lesz a SPHEREx, amivel igen ambíciózus tervei vannak a tudósoknak: az univerzum és a galaxisok keletkezését tanulmányoznák vele.

A szerkezettel a tervek szerint 10 milliárd fényév távolságra tudnának elnézni a kutatók. Ez azért fontos, mert – egy friss megállapítás szerint – a világegyetem 14 milliárd éves lehet, vagyis amit látni fognak, az az univerzum egy igen korai szakasza lesz. A teleszkópot valamikor 2024 júniusa és 2025 áprilisa indíthatja útnak a NASA, a projekt állapotáról pedig nemrég egy friss jelentést is közreadtak.

Ezek szerint a projekt belépett a C fázisba, ami a gyakorlatban annyit jelent: elindulhat a végső tervezés, valamint a hardverek és a szoftverek gyártása.

A SPHEREx nagyjából akkora lesz, mint egy kisebb autó – 1,2 tonna –, és olyan érzékelővel látják majd el, ami az infravörös tartományhoz közel eső fényt elemeire bontja. Az így keletkező adatoktól a kutatók azt remélik, kiolvashatják belőle, milyen anyagból épülnek fel a csillagok és más égitestek, emellett a Földtől való távolságukat is meg tudják majd becsülni. A legfontosabb azonban az, hogy talán megtudhatjuk, mi történt az univerzumban

az ősorbbanás utáni nanoszekundumokban.

Az űrtávcső emellett a Tejútrendszer csillagait is meg fogja vizsgálni, hogy vízjég, illetve fagyott szerves molekulák után kutasson. Az elképzelés szerint a galaxis körüli gázfelhőben lévő porszemekhez vízjég tapadhat. Ezekből a porfelhőkből formálódnak a csillagok és a körülötte keringő bolygók, amelyekre így a víz és a fagyott szerves molekulák is eljuthatnak, így akár élet is kialakulhat a felszínűkön. Az elméletek szerint a Föld óceánja is ilyen fagyott vízjégként voltak jelen a világegyetemben.

