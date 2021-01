Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Újabb érdekes Covid-bejegyzéssel jelentkezett szerdán a Virológia Pécs Facebook-oldala. A szakemberek ezúttal a háziállatok, azon belül is a kutyák és macskák témáját igyekeztek körbejárni, hogy kedvenceink megfertőződhetnek-e a koronavírussal, és ha igen, fennáll-e a veszélye, hogy a kórokozó esetleg emberre is átkerül. Mint írják, a különböző országokban készült vizsgálatok során, a fertőzött tulajdonosokkal együtt élő társállatoknál, számos esetben kimutatható volt vírus RNS és/vagy az immunválasz. Azonban legtöbb esetben az állatok tünetmentesek voltak.

A virológusok szerint van rá példa, hogy egy állat a gazdájától kapta el a koronavírust, de olyan eset nem ismert, hogy ez fordítva is megtörtént volna. Azaz, hogy az állat betegítette volna meg az embert. Az eddigi eredmények alapján tehát, bár a társállatok is megfertőződhetnek a vírussal, a bennük kimutatható vírus mennyisége a legtöbb esetben mégis nagyon alacsony ahhoz, hogy akár embert, akár más állatot is megfertőzzön – írták, hangsúlyozva, hogy a SARS-CoV-2 továbbra is egy emberről emberre terjedő megbetegedés. Ugyanakkor a macskák másik macskáknak átadhatják a vírust.

Az egyetlen ismert és valóban dokumentált állatról emberre történő fertőzési útvonalat a nyércfarmok esetében igazolták.”

A virológusok idéznek egy alapos és kiterjedt, Amerikában végzett tanulmányt, mely során olyan kutyákat és macskákat vizsgáltak, amelyek legalább egy SARS-CoV-2-vel fertőzött emberrel éltek egy háztartásban. Összesen 39 háztartást követtek nyomon, amelyből 10 háztartásban (25,6%-ban) volt kimutatható minimum egy háziállatban a vírus vagy az ellene termelődött antitestek. A megvizsgált 17 macska 47,1%-a és 59 kutya 15,3%-a volt érintett a vírussal ezekben a háztartásokban. A fertőzött háziállatok többsége (82,4%) tünetmentes volt. Mindkét fajban, több esetben is kimutatható volt a vírus jelenléte PCR-vizsgálattal – olvasható a posztban.

A virológusok szerint a macskáknál látványosabb megbetegedés is kialakulhat a kórokozó miatt. Ezzel szemben a kutyák kevésbé fogékonyak a vírusra.

