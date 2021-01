Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját, ő egyúttal az igazgatótanács tagja is lesz – közölte a vállalat. Az új vezérigazgató-helyettes a Tellurian LNG földgázipari vállalat londoni leányvállalatától érkezett a Vodafone-hoz.","shortLead":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi...","id":"20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d87fb9-3295-4d1b-af42-2b68932a2fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","timestamp":"2021. január. 05. 20:33","title":"Új vezérigazgató-helyettese van a Vodafone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai ellenfeleiről. A Nordic Monitor hivatalos iratokra hivatkozó beszámolója szerint a magyarországi akció része az ellenzékieket sújtó átfogó ankarai akciónak.","shortLead":"A budapesti török nagykövetség diplomatái is készítettek jelentéseket Recep Tayyip Erdogan török államfő politikai...","id":"20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3660c-b3ac-46e7-99fc-ed7597d07d91","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Erdoganek_Magyarorszagon_is_uldozik_a_rendszer_ellenfeleit","timestamp":"2021. január. 06. 12:08","title":"Török lap: Erdoganék Magyarországon is üldözik a rendszer ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt a kedvezményt. ","shortLead":"Több mint 26 ezer zöld rendszámos autó van már forgalomban, de úgy tűnik, a plug-in hibridektől visszavehetik ezt...","id":"20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=543ae3e2-6e08-4d9a-a7e5-a1f38d803263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5194bc74-0478-45d5-97a1-69f36c2eae9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Hamarosan_bucsuzhatnak_a_konnektoros_hibridek_a_zold_rendszamtol","timestamp":"2021. január. 06. 09:39","title":"Hamarosan búcsúzhatnak a konnektoros hibridek a zöld rendszámtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és ezért az orosz titkosszolgálatok igencsak aktívak a térségben - véli egy ukrán elemző, aki szerint a legutóbbi provokációk mögött is Moszkva áll.","shortLead":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és...","id":"20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f554a1-2296-41f4-aabd-d81b93f16c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","timestamp":"2021. január. 05. 20:15","title":"Nagyon aktív Oroszország a Kárpátalján – véli egy ukrán elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971","c_author":"Csatlós Hanna, Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak fel. A háttérben áttételesen felsejlik a budapesti vendéglátás egyik nagymenője is. ","shortLead":"Most esett le mindenkinek, hogy a Kazinczy utca 55. alatt található legendás budapesti épület helyére szállodát húznak...","id":"20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3ee9-4730-43a4-8a05-10d595e9e971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d312c-de19-4d6c-9713-83370884f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kazinczy_utca_hotel_lefkovics_gyorgy_budapest","timestamp":"2021. január. 06. 20:00","title":"A fideszes önkormányzat még engedélyezte a volt Wichmann-kocsma lebontását, a mostani már nem dönthet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","shortLead":"A sajtósa korábban félretájékoztatta a nyilvánosságot. ","id":"20210105_Tanya_Roberts_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f9f91-c4fb-4851-a6f7-a5df20f3408c","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Tanya_Roberts_meghalt","timestamp":"2021. január. 05. 18:19","title":"Egy nappal a téves halálhíre után meghalt Tanya Roberts egykori Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","shortLead":"A hajót az Iráni Forradalmi Gárda tartóztatta fel. ","id":"20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2461e6d0-5363-47c6-8791-9f1553836575","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Iran_Del_Korea_elfogott_tanker","timestamp":"2021. január. 06. 10:53","title":"Irán elfogott egy dél-koreai tankerhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","shortLead":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","id":"20210105_Kormany_dron_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa54607-ced8-4b1a-ae41-a61b6dc28f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Kormany_dron_rendelet","timestamp":"2021. január. 05. 19:26","title":"Késik a kormány a drónozást szabályozó rendeletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]