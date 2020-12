Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e450dc8-7389-4993-9b72-8829cdf8dae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A youtuber/blogger szerint itt az ideje, hogy véget érjen „minden évek leglúzerebbike”.","shortLead":"A youtuber/blogger szerint itt az ideje, hogy véget érjen „minden évek leglúzerebbike”.","id":"20201207_Magyarosi_Csaba_Nem_is_tudom_mivel_inthetnenk_be_jobban_ennek_az_evnek_mint_egy_kis_jotetemennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e450dc8-7389-4993-9b72-8829cdf8dae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b878344e-9c2e-4494-84fe-cb37f42a8bdc","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Magyarosi_Csaba_Nem_is_tudom_mivel_inthetnenk_be_jobban_ennek_az_evnek_mint_egy_kis_jotetemennyel","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Magyarósi Csaba: Mivel inthetnénk be ennek az évnek? Egy kis jótéteménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről racionális döntés, az OTP-rivális Takarék-csoportnak pedig komoly versenyelőny lehet majd.","shortLead":"Még csak tesztjelleggel, de már működnek az első egyesített posta- és takarékfiókok. A kiszervezés a Posta részéről...","id":"202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04cecb-faf3-4d3b-9a38-b9f7f712e329","keywords":null,"link":"/360/202049__alakulo_oriasbank__videki_fiokok__speder_zoltan_oroksege__posta_abank","timestamp":"2020. december. 08. 06:30","title":"Milyen az, ha összeköltözik a posta és a bank? A lakosság nem fogadta kitörő örömmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal kezdődött az Országgyűlés ülése hétfőn. A Demokratikus Koalíció képviselője ereszcsatornát vitt a Parlamentbe, a Jobbik pedig valószínűleg először kimondta az ülésteremben a \"gangbang\" szót. ","shortLead":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal...","id":"20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5f8e4-5dff-4ea8-b308-53087fcac412","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 07. 11:40","title":"Busztenderrel vágott vissza a Szájer-ügyre a Fidesz a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket is kap.","shortLead":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket...","id":"20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5added-c79e-4ff4-a39c-3d29b432ead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","timestamp":"2020. december. 08. 09:03","title":"10 millió forintos szerződést kapott egy 8 éves videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson a járvány elleni harchoz. Két dózist kapott.","shortLead":"A 24 éves Yasir Batalvi azért jelentkezett a Moderna vakcinájának klinikai kipróbálására, hogy ő is hozzájárulhasson...","id":"20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5627683-3707-4326-8846-be826c775b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_koronavirus_oltas_mellekhatasok_moderna_vakcina","timestamp":"2020. december. 07. 13:03","title":"Elmondta az egyik alany, mit érzett, miután megkapta az egyik koronavírus-védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten az átlagos havi bérleti díj decemberben 135 ezer forint, ami több éves mélypont.","shortLead":"Budapesten az átlagos havi bérleti díj decemberben 135 ezer forint, ami több éves mélypont.","id":"20201208_alberlet_budapest_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dcf35-bb28-4840-8e2a-27978dc5511d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201208_alberlet_budapest_arcsokkenes","timestamp":"2020. december. 08. 09:55","title":"Rekordszámú lakás kiadó az albérletpiacon, az árak is csökkentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer József.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer...","id":"20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68a7304-b72c-4f73-9a09-ea9817b6e1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2020. december. 07. 17:25","title":"Menczer a Szájer-ügyről: Ha a kormány zsarolható lenne, elállna a vétótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]