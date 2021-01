Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely a koronavírus-járvány eredetét kutatná – közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.","shortLead":"Még folyik az egyeztetés az Egészségügyi Világszervezettel annak a szakértőkből álló csoportnak a beutazásáról, amely...","id":"20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565e106e-1d43-4cc6-8c90-3307a3e3a486","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_who_kina_kutatocsoport_koronavirus_vuhan","timestamp":"2021. január. 06. 14:17","title":"Semmitmondó magyarázatot adott Peking arra, miért nem engedik be a WHO kutatócsoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi következhet még a Biden-beiktatásig hátralevő két hétben. Trumpról is van egy-két szava.","shortLead":"Paul Krugman, Nobel-díjas közgazdász szerint puccskísérlet történt Washingtonban és rettenetes belegondolni, mi...","id":"20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae28fa3-6572-4859-a7c4-6ba7bf03eca4","keywords":null,"link":"/360/20210108_Krugman_Ide_vezet_amikor_a_fasisztak_kedveben_probalnak_jarni","timestamp":"2021. január. 08. 07:30","title":"Krugman: Ide vezet, amikor a fasiszták kedvében próbálnak járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822e06-b3a8-4676-8689-6e1c8f741d08","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Január 11-től amerikaiak nem fektethetnek néhány kínai vállalatba, a New York-i tőzsde ezért bejelentette, hogy kivezeti három cég részvényeit. Aztán azt, hogy mégse. Aztán azt, hogy de mégis. Az egész mögött Donald Trump amerikai elnök egyik rendelete áll, Trump azonban megy, és nem tudni, hogy utódja, Joe Biden mit hoz.","shortLead":"Január 11-től amerikaiak nem fektethetnek néhány kínai vállalatba, a New York-i tőzsde ezért bejelentette...","id":"20210107_new_york_tozsde_kina_usa_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b822e06-b3a8-4676-8689-6e1c8f741d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eed3b0-d30d-4841-917e-21333027aad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_new_york_tozsde_kina_usa_trump","timestamp":"2021. január. 07. 17:00","title":"Trump búcsúzóul még odacsap Kínának is, amely már a szabad piac működését magyarázza az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","shortLead":"Az ország négy legnagyobb létszámú intézményébe mobil oltócsoportok viszik a Pfizer oltónyagát. ","id":"20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1622eced-5452-4cd8-b8c2-05b645f0a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c63f4c9-ad5f-458c-8b7a-b47f95f8da88","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_idosotthon_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 22:17","title":"Csütörtökön négy idősotthonban is elkezdenek oltani a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","shortLead":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","id":"20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76087a6-4b8c-4143-bcc0-17e2bbf4be37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","timestamp":"2021. január. 07. 02:53","title":"24 órára kitiltották a Facebookról Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29051b74-ef01-442c-8e63-bb1ac24b907d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","timestamp":"2021. január. 08. 05:07","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210107_Fele_se_barati_szeretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290fbf4d-3c86-438f-aa4e-3222b65a7be5","keywords":null,"link":"/360/20210107_Fele_se_barati_szeretet","timestamp":"2021. január. 07. 11:00","title":"A 14. gazdasági ágazatot kezdi einstandolni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]