[{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"A szokottnál jóval kevesebb szabály- és törvénysértés történt a járvány és a kijárási korlátozás miatt.","id":"20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2d330e-2c3e-4dda-bfa5-0992603f8192","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ilyen_egy_bekes_szilveszter_Franciaorszagban_csak_861_autot_gyujtottak_fol","timestamp":"2021. január. 02. 12:52","title":"Ilyen egy békés szilveszter Franciaországban: csak 861 autót gyújtottak föl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","shortLead":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","id":"20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77144c3-f363-40a3-83ac-4f410237144b","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","timestamp":"2021. január. 03. 10:37","title":"Elhunyt a híres kosárlabdázó, Paul Westphal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt felelte a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte, hogy véleménye szerint az elsősegélynyújtásban segítő videók előtt jobb lenne nem reklámok bevágásával rabolni a felhasználók idejét.","shortLead":"Ha nem akar reklámokat látni, akkor fizessen – ezt felelte a YouTube annak a felhasználónak, aki észrevételezte...","id":"20210103_youtube_elsosegely_videok_reklam_twitter_valasz_premium_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37c08b-bfb9-49ce-916b-46e319842883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_youtube_elsosegely_videok_reklam_twitter_valasz_premium_elofizetes","timestamp":"2021. január. 03. 08:03","title":"Vérlázító választ adott a YouTube egy elsősegély-videós kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új céggel, de ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","shortLead":"Új céggel, de ugyanazzal a produceri csapattal áll neki a munkának Nemes Jeles László rendező. ","id":"202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661109d6-7916-45b9-961a-b3807f9931ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b22963-6e0a-452e-8c02-90031b942b1a","keywords":null,"link":"/360/202053_laokoon_57_nemes_jeles_ujabbcege","timestamp":"2021. január. 03. 08:30","title":"Már dolgoznak új filmjükön az Oscar-díjas Saul fia készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","shortLead":"Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban","id":"20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37d39ee-a1fb-4ffa-bd0a-5bcb79829427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a718ab-9d88-4272-bd0e-cfcc1ee026e5","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_nancy_pelosi_amerikai_kepviselohaz_elnoke_ujravalasztas","timestamp":"2021. január. 04. 05:10","title":"Nancy Pelosit újraválasztották az amerikai képviselőház elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","shortLead":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","id":"20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3e2bfe-e4be-491e-adbd-9aad9c596aae","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","timestamp":"2021. január. 02. 10:29","title":"Több gyilkossághoz is köze lehet a Kámfor utcai késelő hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16 százalék.\r

\r

","shortLead":"A legnagyobb bevételű amerikai filmek női rendezőinek aránya 2020-ban rekordot ért el, de ez még így is csak 16...","id":"20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f9b61e-32a3-4f81-bfb3-0050b6721bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbe3128-412d-4d1b-bb69-8e161ad78297","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Tovabbra_is_a_ferfiak_mufaja_filmezes_de_van_nemi_elorelepes","timestamp":"2021. január. 04. 09:07","title":"Továbbra is a férfiak műfaja filmezés, de van némi előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","shortLead":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","id":"20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5fe875-16a6-4a45-88f6-e74de5315001","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","timestamp":"2021. január. 03. 09:13","title":"Orbán az oltásokról: nem vagyok elégedett a tempóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]