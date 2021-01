Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","shortLead":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","id":"20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a496ae9-662e-4021-84d2-75fd5c1b8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","timestamp":"2021. január. 07. 10:32","title":"Kizuhant az ablakon egy másfél éves gyermek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","shortLead":"Az egy nap alatt koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerültek száma is magasabb volt szerdán, mint valaha.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d46734b1-7fa1-413c-8eff-45e05dc23912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98bbb0e-efe6-4b9c-920d-0ee39bd447a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 08. 06:15","title":"Soha nem jelentettek még ennyi új fertőzöttet és elhunytat az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták az amerikai törvényhozás, a Capitolium épületét, elsodorták az épületet védő biztonságiakat, és az ott az éppen elektori szavazatokat számláló képviselőket és szenátorokat fenyegették. Nézze végig az amerikai történelemben példátlan események képeit!

","shortLead":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták...","id":"20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf501f-f045-4138-85da-44cc61e2e497","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","timestamp":"2021. január. 07. 11:24","title":"A falmászó Trump-hívőktől, szükséggázálarcban menekülő képviselőkig – képeken a Capitolium ostroma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően védeni is kell, például a kibertámadásoktól.","shortLead":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően...","id":"20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b036a9-3aac-4e96-9701-91476a338c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","timestamp":"2021. január. 07. 11:33","title":"220 \"kiberfegyveres biztonsági őrt\" képeznek ki, hogy védjék a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","shortLead":"A különleges delfinfajta populációja folyamatosan csökken.","id":"20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d04603-46b2-4a4a-9cd9-ed15ceb4a93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49577248-39c6-443e-b432-273c5908db2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_disznodelfin_eszaki_tenger_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2021. január. 08. 14:03","title":"A kutatók sem értik, miért, de egyre kevesebb disznódelfin van az Északi-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó csökkentése miatt.","shortLead":"Az év végére leállhatnak a közszolgáltatások és több intézményt is be kell zárni a fővárosban az iparűzési adó...","id":"20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a3bbe6-df19-40a8-8138-af318cf9bc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b18531-ee91-4a9b-a5b9-b45c876faa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Iparuzesi_ado_csod_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 10:11","title":"Novemberre fizetésképtelenné válhat Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet szerint a kormány mindössze egy napot hagyott arra, hogy az intézmények felkészüljenek az oltócsapatok fogadására. Miközben sok olyan lakó van, aki gyámság alatt áll, így egymaga nem is dönthet a vakcina beadatásáról.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet szerint a kormány mindössze egy napot hagyott arra, hogy az intézmények felkészüljenek...","id":"20210107_pesti_uti_idosotthon_oltas_vakcina_sara_botond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35c18ad-1d2d-4cd0-b56a-5f2b7887aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_pesti_uti_idosotthon_oltas_vakcina_sara_botond","timestamp":"2021. január. 07. 13:53","title":"Gy. Németh: Az oltócsapatok \"meglepetésszerűen\" vonultak az idősotthonokba beoltani a lakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"Kerék-Bárczy Szabolcs","category":"360","description":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi következik az egyikből, mi a másikból és mi a kettős értelmezésből? Szerzőnk a hatpárti megállapodásról ír és a jelenlegi magyar politikai valóság egy, a jellemző értelmezéstől eltérő változatát kínálja.\r

","shortLead":"Lehet-e egyszerre bűnszervezetnek, maffiának és \"egyszerűen csak\" rossz kormánynak nevezni a fennálló hatalmat. Mi...","id":"20210107_Kerek_Barczy_Szabolcs_A_NERnek_nincs_kihivoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc7a2f-fc97-4511-acee-6586bcd6a6c3","keywords":null,"link":"/360/20210107_Kerek_Barczy_Szabolcs_A_NERnek_nincs_kihivoja","timestamp":"2021. január. 07. 16:30","title":"Kerék-Bárczy Szabolcs: A NER-nek nincs kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]