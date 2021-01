Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","shortLead":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","id":"20210108_oltas_koronavirus_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eb9c45-8e12-4cca-ae17-e09ae950bab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_oltas_koronavirus_korhaz","timestamp":"2021. január. 08. 20:15","title":"Egy hétvége alatt beoltanának másfél millió embert Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyben egy 86 éves férfit állítottak elő.","shortLead":"Az ügyben egy 86 éves férfit állítottak elő.","id":"20210108_fot_emberoles_gyilkossag_elettars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8fc77e-5a8a-4d27-af4a-821da555ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_fot_emberoles_gyilkossag_elettars","timestamp":"2021. január. 08. 21:42","title":"Megölte élettársa lányát egy férfi Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett.","shortLead":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este...","id":"20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d3615-95e3-46df-bdb2-bdcc658aaf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","timestamp":"2021. január. 10. 08:51","title":"Megint rengett a föld Horvátországban, itthon is érezhető volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","shortLead":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","id":"20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed62463-dfb8-4194-9777-e962e2122b44","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","timestamp":"2021. január. 10. 10:18","title":"Messi szombaton 130. alkalommal duplázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik a törvényhozás épületében.\r

","shortLead":"A jószolgálati ténykedéséről is ismert José Andrés azonnal beállt a konyhába, ahogy meglátta, mi történik...","id":"20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ea1175-fb2a-42cd-9216-651bf70417f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7fc79b-0b35-4dbf-9c39-145fbd22c8fa","keywords":null,"link":"/elet/20210108_Michelincsillagos_sutott_tojast_azoknak_akik_helyreallitottak_a_rendet_a_Capitoliumban","timestamp":"2021. január. 08. 18:56","title":"Michelin-csillagos séf sütött tojást azoknak, akik helyreállították a rendet a Capitoliumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ace3880-112f-420d-8806-56f309ec22c2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száraz István szóban forgó érdekeltsége napenergiát hasznosító burkolóelemeken dolgozik.","shortLead":"Száraz István szóban forgó érdekeltsége napenergiát hasznosító burkolóelemeken dolgozik.","id":"202101_innovativ_terburkolatfejleszto_az_origotol_anapenergia_hasznositasaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ace3880-112f-420d-8806-56f309ec22c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230ff02-5958-4303-a3c3-b8ebd6410300","keywords":null,"link":"/360/202101_innovativ_terburkolatfejleszto_az_origotol_anapenergia_hasznositasaig","timestamp":"2021. január. 10. 12:00","title":"Az Origo volt tulajdonosát kockázati tőkével segíti az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 10 554-re emelkedett.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914e491f-a937-42ea-b5f9-768e5f6c97d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 09. 09:20","title":"Újabb 114 magyar áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal közbeavatkozott, kétszer is. Az elnök azt ígéri, hamarosan nagy bejelentést tesz majd.","shortLead":"A Twitterről véglegesen kitiltott Donald Trump dühös cselhez folyamodott, kétszer is. De a vállalat azonnal...","id":"20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23b3e51-93d3-43c5-aa23-baf99c0a4cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1297e7-89bd-4942-8e15-71cb4c0a126c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_donald_trump_twitter_felfuggesztes_potus_teamtrump","timestamp":"2021. január. 09. 04:10","title":"Trump nagy bejelentést ígér, közben dühödten keresi az internetes kiskaput","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]